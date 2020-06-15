Решению «Шахтера» сменить тренера после победы над «Кайратом» нашлось объяснение
Карагандинский «Шахтер» решил сменить главного тренера
Карагандинский «Шахтер» решил сменить главного тренера
Ожидается, что «горняки» в ближайшее время объявят о расставании с Вячеславом Грозным. Под руководством 63-летнего украинца клуб провел два официальных матча, проиграв «Тоболу» (1:3) и победив «Кайрат» (1:0).
«Игроки “Шахтера” с нескрываемым воодушевлением восприняли новость об отставке Грозного. Особенно рады этому обстоятельству именно казахстанские игроки, еще со сборов в Турции ощущавшие недоверие со стороны украинского специалиста. В прошлом году болгарский тренер Николай Костов влюбил в себя болельщиков именно этим — доверием к местным молодым игрокам. Ну, а Грозный откровенно задвинул их подальше, и, несмотря на просьбы всех многочисленных руководителей клуба предоставить шанс тому же
Ранее стало известно, что «Шахтер» вместо Грозного возглавит