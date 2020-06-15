Решению «Шахтера» сменить тренера после победы над «Кайратом» нашлось объяснение

«Игроки “Шахтера” с нескрываемым воодушевлением восприняли новость об отставке Грозного. Особенно рады этому обстоятельству именно казахстанские игроки, еще со сборов в Турции ощущавшие недоверие со стороны украинского специалиста. В прошлом году болгарский тренер Николай Костов влюбил в себя болельщиков именно этим — доверием к местным молодым игрокам. Ну, а Грозный откровенно задвинул их подальше, и, несмотря на просьбы всех многочисленных руководителей клуба предоставить шанс тому же Жан-Али Пайрузу, игнорировал местных ребят. Все это заметно сказывалось на внутреннем микроклимате команды. Кроме того, футболисты “теряли” своего тренера во время матчей. Грозный вел себя на скамейке исключительно эмоционально, в то время как сами игроки постоянно нуждались в конструктивном подсказе, заданиях», — пишет Кожахмет.