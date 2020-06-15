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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

Решению «Шахтера» сменить тренера после победы над «Кайратом» нашлось объяснение

Карагандинский «Шахтер» решил сменить главного тренера из-за микроклимата в команде, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Ожидается, что «горняки» в ближайшее время объявят о расставании с Вячеславом Грозным. Под руководством 63-летнего украинца клуб провел два официальных матча, проиграв «Тоболу» (1:3) и победив «Кайрат» (1:0).

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«Игроки “Шахтера” с нескрываемым воодушевлением восприняли новость об отставке Грозного. Особенно рады этому обстоятельству именно казахстанские игроки, еще со сборов в Турции ощущавшие недоверие со стороны украинского специалиста. В прошлом году болгарский тренер Николай Костов влюбил в себя болельщиков именно этим — доверием к местным молодым игрокам. Ну, а Грозный откровенно задвинул их подальше, и, несмотря на просьбы всех многочисленных руководителей клуба предоставить шанс тому же Жан-Али Пайрузу, игнорировал местных ребят. Все это заметно сказывалось на внутреннем микроклимате команды. Кроме того, футболисты “теряли” своего тренера во время матчей. Грозный вел себя на скамейке исключительно эмоционально, в то время как сами игроки постоянно нуждались в конструктивном подсказе, заданиях», — пишет Кожахмет.

Ранее стало известно, что «Шахтер» вместо Грозного возглавит экс-защитник сборной Казахстана Константин Горовенко, который сейчас тренирует «Жетысу Б», а ранее входил в штаб «Кайрата». В свою очередь, в талдыкорганском клубе уже определились с заменой для Горовенко.

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