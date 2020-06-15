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18:06 (мск), источник: ТАСС

Неизвестные угрожали судейской бригаде после матча чемпионата Белоруссии по футболу

ТАСС, 15 июня. Неизвестные атаковали автомобиль судейской бригады матча чемпионата Белоруссии БАТЭ (Борисов) — «Шахтер» (Солигорск). Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 13-го тура между лидерами чемпионата прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. Матч обслуживали главный арбитр Виталий Севостьяник, его помощники Сергей Фиринович и Сергей Гидревич, четвертый судья Дмитрий Марков и инспектор встречи Франц Летяго. В концовке арбитр засчитал второй гол «Шахтера», забитый после возможного нарушения правил. Решение вызвало недовольство со стороны игроков БАТЭ, это привело к нескольким желтым карточкам футболистам команды.

После встречи группа лиц преследовала автомобиль судейской бригады, намеренно создавая аварийные ситуации, после чего заблокировала его движение. Злоумышленники заставили судейскую бригаду и инспектора матча выйти из машины, после чего стали оскорблять арбитров и угрожать им, высказывая недовольство судейством прошедшей встречи. Затем они скрылись.

«Белорусская федерация футбола заявляет, что подобные действия категорически неприемлемы. В целях защиты официальных лиц ассоциация предпримет все необходимые действия в рамках законодательства Республики Беларусь. Все имеющиеся материалы по вышеуказанному инциденту, в том числе данные видеорегистратора, зафиксировавшего инцидент, и регистрационный номер транспортного средства злоумышленников, будут переданы в компетентные органы», — говорится в заявлении федерации.

После 13 туров БАТЭ с 27 очками в активе лидирует в таблице чемпионата, «Шахтер» набрал 25 очков и идет вторым.

БАТЭ
2:2
Первый тайм: 0:1
Шахтер С
Футбол, Беларусь, 13-й тур14.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена, 2452 зрителя
Главные тренеры
Кирилл АльшевскийЮрий Вернидуб
Голы
Павел Нехайчик61′
Игор Иванович8′
Максим Скавыш78′
Дмитрий Подстрелов81′
Составы команд
35Антон Чичкан
82′
30Александр Гутор
3Боян Настич
4Руслан Хадаркевич
4Александр Филипович
5Никола Антич
78′
23Захар Волков
6Игорь Бурко
32Яков Филипович
20Александр Сачивко
90+1′
5Евгений Яблонский
54′
8Александр Селява
67′
8Станислав Драгун
27Юлиус Сзоке
22Игорь Стасевич
54′
77Юрий Кендыш
25Дмитрий Бага
16Сергей Баланович
69′
33Павел Нехайчик
28′
19Дмитрий Подстрелов
26Неманья Милич
73′
28Игор Иванович
85′84′
15Максим Скавыш
7Аздрен Лулаку
88Виталий Лисакович
71′
10Дарко Бодул
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Севостьяник(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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