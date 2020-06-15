Неизвестные угрожали судейской бригаде после матча чемпионата Белоруссии по футболу
ТАСС, 15 июня. Неизвестные атаковали автомобиль судейской бригады матча чемпионата Белоруссии БАТЭ (Борисов) — «Шахтер» (Солигорск). Об этом сообщает
ТАСС, 15 июня. Неизвестные атаковали автомобиль судейской бригады матча чемпионата Белоруссии БАТЭ (Борисов) — «Шахтер» (Солигорск). Об этом сообщает
Встреча 13-го тура между лидерами чемпионата прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. Матч обслуживали главный арбитр Виталий Севостьяник, его помощники Сергей Фиринович и Сергей Гидревич, четвертый судья Дмитрий Марков и инспектор встречи Франц Летяго. В концовке арбитр засчитал второй гол «Шахтера», забитый после возможного нарушения правил. Решение вызвало недовольство со стороны игроков БАТЭ, это привело к нескольким желтым карточкам футболистам команды.
После встречи группа лиц преследовала автомобиль судейской бригады, намеренно создавая аварийные ситуации, после чего заблокировала его движение. Злоумышленники заставили судейскую бригаду и инспектора матча выйти из машины, после чего стали оскорблять арбитров и угрожать им, высказывая недовольство судейством прошедшей встречи. Затем они скрылись.
«Белорусская федерация футбола заявляет, что подобные действия категорически неприемлемы. В целях защиты официальных лиц ассоциация предпримет все необходимые действия в рамках законодательства Республики Беларусь. Все имеющиеся материалы по вышеуказанному инциденту, в том числе данные видеорегистратора, зафиксировавшего инцидент, и регистрационный номер транспортного средства злоумышленников, будут переданы в компетентные органы», — говорится в заявлении федерации.
После 13 туров БАТЭ с 27 очками в активе лидирует в таблице чемпионата, «Шахтер» набрал 25 очков и идет вторым.
|Кирилл Альшевский
|Юрий Вернидуб
|Павел Нехайчик
|61′
|Игор Иванович
|8′
|Максим Скавыш
|78′
|Дмитрий Подстрелов
|81′
|35
|Антон Чичкан
82′
|30
|Александр Гутор
|3
|Боян Настич
|4
|Руслан Хадаркевич
|4
|Александр Филипович
|5
|Никола Антич
78′
|23
|Захар Волков
|6
|Игорь Бурко
|32
|Яков Филипович
|20
|Александр Сачивко
90+1′
|5
|Евгений Яблонский
54′
|8
|Александр Селява
67′
|8
|Станислав Драгун
|27
|Юлиус Сзоке
|22
|Игорь Стасевич
54′
|77
|Юрий Кендыш
|25
|Дмитрий Бага
|16
|Сергей Баланович
69′
|33
|Павел Нехайчик
28′
|19
|Дмитрий Подстрелов
|26
|Неманья Милич
73′
|28
|Игор Иванович
85′84′
|15
|Максим Скавыш
|7
|Аздрен Лулаку
|88
|Виталий Лисакович
71′
|10
|Дарко Бодул
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виталий Севостьяник(Беларусь)