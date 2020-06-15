Холанд, Дэвис и Санчо номинированы на звание лучшего молодого футболиста Европы 2020 года

Источник: AP 2020

Холанду 19 лет, нападающий перешел зимой из австрийского «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию». За немецкий клуб он провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В 1/8 финала Лиги чемпионов Холанд отличился дублем во встрече против французского ПСЖ (2:1).

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Всего в список вошли 100 футболистов.

Помимо Холанда в нем представлены его одноклубник англичанин Джейдон Санчо (20 лет), канадец Альфонсо Дэвис («Бавария», 19), испанец Ансу Фати («Барселона», 17), англичане Каллум Хадсон-Одои («Челси», 19) и Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», 18), бразилец Габриэль Мартинелли («Арсенал», 19) и другие.