Защитник «Городеи» Кирилл Павлючек признан лучшим игроком 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В минувшем туре футболисты «Городеи» прервали семиматчевую серию без побед, разгромив на своем поле гостей из «Слуцка» со счетом 3:0. 35-летний Кирилл Павлючек не только успешно сыграл в обороне, но и сумел забить третий гол в этой победной встрече.

В предыдущем туре лучшим игроком был назван сербский форвард гродненского «Немана» Зоран Марушич.

До этого лучшими признавались Павел Савицкий («Динамо», Брест), Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэль Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Денис Панкратов («Слуцк»), Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ», Минск).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 27 очков, на два балла меньше у футболистов «Шахтера», по 22 очка у «Энергетика-БГУ», «Торпедо-БелАЗа» и брестского «Динамо».

В списке лучших бомбардиров турнира лидируют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»), Иона Николаеску («Витебск») и Павла Нехайчика (БАТЭ).