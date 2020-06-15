«Рига» одержала победу в первом официальном матче Кононова
«Рига» в первом туре чемпионата Латвии обыграла «Валмиеру» со счетом 2:0.
«Рига» в первом туре чемпионата Латвии обыграла «Валмиеру» со счетом 2:0.
Голы на счету Романа Дебелко и Антонийса Черномордийса.
Этот матч стал первым для главного тренера рижан Олега Кононова, который работает в клубе с феврале 2020 года.
Следующий матч «Рига» проведет 21 июня против юрмальского «Спартака».
54-летний Кононов возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2018 года по 29 сентября 2019-го. Вместе с белорусским специалистом