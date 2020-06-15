Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
16.06
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16.06
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16.06
Вильярреал
Мальорка
Футбол. Зарубежный
16.06
Вердер
Бавария
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
23:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рига» одержала победу в первом официальном матче Кононова

«Рига» в первом туре чемпионата Латвии обыграла «Валмиеру» со счетом 2:0.

Наверх

Голы на счету Романа Дебелко и Антонийса Черномордийса.

Этот матч стал первым для главного тренера рижан Олега Кононова, который работает в клубе с феврале 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Рига» проведет 21 июня против юрмальского «Спартака».

54-летний Кононов возглавлял «Спартак» с 12 ноября 2018 года по 29 сентября 2019-го. Вместе с белорусским специалистом красно-белые заняли 5-е место в чемпионате России.

Читайте также
Рига
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Адвокат рассказал, почему он отказался взять дело Ефремова
Кокорина и Мамаева отправили в тюрьму после драки. Почему Ефремова отпустили после убийства
Sky: финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесут
Три европейских клуба заинтересованы в футболисте сборной России
«Никогда с таким не сталкивался»: Тедеско — о полуфинале Кубка
В Италии сообщили об интересе «Зенита» к сыну Диего Симеоне
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной РФ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни в Америке
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь