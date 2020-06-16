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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Гранада» ушла от поражения в матче с «Бетисом» в компенсированное время

На стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоялся заключительный матч 29-го тура Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Гранада».

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В первом тайме гости вышли вперёд на 25-й минуте благодаря усилиям нападающего Карлоса Фернандеса. На 85-й минуте хавбек хозяев Серхио Каналес сравнял счёт с пенальти, а всего через три минуты нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо и вовсе вывел свою команду вперёд, но это не помогло его команде завоевать три очка. На первой добавленной минуте второго тайма нападающий «Гранады» Роберто Сольдадо установил на табло окончательный счёт — 2:2.

По результатам матча «Гранада» занимает 8-е место в таблице Примеры с 42 очками, а «Бетис» находится на 13-й строчке с 34 очками.

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Бетис
2:2
Первый тайм: 0:1
Гранада
Футбол, Испания, Тур 2915.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Benito Villamarin
Главные тренеры
РубиДиего Мартинес
Голы
Серхио Каналес85′
Карлос Фернандес(Антонио Пуэртас)29′
Кристиан Тельо(Набиль Фекир)88′
Роберто Сольдадо(Хосе Антонио Мартинес)90+1′
Составы команд
1Васкес Хоэль Роблес
1Руй Силва
90+4′
4Зухаир Феддаль
2Димитри Фулькье
67′
6Альфонсо Педраса
65′
15Карлос Нева
23Аисса Манди
20Хесус Вальехо
41′
8Набиль Фекир
8Ян Брайс
10Серхио Каналес
10Антонио Пуэртас
22Эмерсон
82′
6Херман Санчес
52′59′
19Антонио Барраган
16Виктор Диас
32Эдгар Гонсалес
23′71′
12Рамон Азиз
90′
9Борха Иглесиас
18Антоньин
18Андрес Гуардадо
61′
14Феде Вико
74′
24Карлес Аленья
5Хосе Антонио Мартинес
16Лорен Морон
71′
23Дарвин Мачис
59′
20Диего Лайнес
22Домингуш Дуарте
17Санчес Родригес Хоакин
61′
24Карлос Фернандес
74′
11Кристиан Тельо
9Роберто Сольдадо
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)8
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
13Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСесар Сото Градо(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
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