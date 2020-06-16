«Гранада» ушла от поражения в матче с «Бетисом» в компенсированное время
На стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоялся заключительный матч 29-го тура Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Гранада».
На стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоялся заключительный матч 29-го тура Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Гранада».
В первом тайме гости вышли вперёд на 25-й минуте благодаря усилиям нападающего Карлоса Фернандеса. На 85-й минуте хавбек хозяев Серхио Каналес сравнял счёт с пенальти, а всего через три минуты нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо и вовсе вывел свою команду вперёд, но это не помогло его команде завоевать три очка. На первой добавленной минуте второго тайма нападающий «Гранады» Роберто Сольдадо установил на табло окончательный счёт — 2:2.
По результатам матча «Гранада» занимает 8-е место в таблице Примеры с 42 очками, а «Бетис» находится на 13-й строчке с 34 очками.
|Руби
|Диего Мартинес
|Серхио Каналес
|85′
|Карлос Фернандес(Антонио Пуэртас)
|29′
|Кристиан Тельо(Набиль Фекир)
|88′
|Роберто Сольдадо(Хосе Антонио Мартинес)
|90+1′
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|1
|Руй Силва
90+4′
|4
|Зухаир Феддаль
|2
|Димитри Фулькье
67′
|6
|Альфонсо Педраса
65′
|15
|Карлос Нева
|23
|Аисса Манди
|20
|Хесус Вальехо
41′
|8
|Набиль Фекир
|8
|Ян Брайс
|10
|Серхио Каналес
|10
|Антонио Пуэртас
|22
|Эмерсон
82′
|6
|Херман Санчес
52′59′
|19
|Антонио Барраган
|16
|Виктор Диас
|32
|Эдгар Гонсалес
23′71′
|12
|Рамон Азиз
90′
|9
|Борха Иглесиас
|18
|Антоньин
|18
|Андрес Гуардадо
61′
|14
|Феде Вико
74′
|24
|Карлес Аленья
|5
|Хосе Антонио Мартинес
|16
|Лорен Морон
71′
|23
|Дарвин Мачис
59′
|20
|Диего Лайнес
|22
|Домингуш Дуарте
|17
|Санчес Родригес Хоакин
61′
|24
|Карлос Фернандес
74′
|11
|Кристиан Тельо
|9
|Роберто Сольдадо
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сесар Сото Градо(Испания)