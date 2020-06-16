«Гранада» ушла от поражения в матче с «Бетисом» в компенсированное время

В первом тайме гости вышли вперёд на 25-й минуте благодаря усилиям нападающего Карлоса Фернандеса. На 85-й минуте хавбек хозяев Серхио Каналес сравнял счёт с пенальти, а всего через три минуты нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо и вовсе вывел свою команду вперёд, но это не помогло его команде завоевать три очка. На первой добавленной минуте второго тайма нападающий «Гранады» Роберто Сольдадо установил на табло окончательный счёт — 2:2.



По результатам матча «Гранада» занимает 8-е место в таблице Примеры с 42 очками, а «Бетис» находится на 13-й строчке с 34 очками.