СМИ: Обладатель «Золотого мяча» Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

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Контракт 34-летнего футболиста истекает летом 2021 года. В текущем сезоне, который был возобновлен 12 июня после связанной с пандемией коронавируса паузы, хорватский полузащитник провел за клуб 31 матч, забив пять мячей и отдав пять голевых передач.

«Я уверен, что могу играть на высоком уровне еще два года. Хотел бы закончить свою карьеру в “Реале”. Однако это будет зависеть от клуба», — сказал футболист.

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Модрич перешел в «Реал» из английского «Тоттенхэма» в 2012 году. Вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, трижды — обладателем cуперкубка страны и Суперкубка УЕФА, по четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч».