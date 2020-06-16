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10:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Обладатель «Золотого мяча» Модрич хочет завершить карьеру в «Реале»

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич намерен завершить карьеру в составе команды. Комментарий спортсмена приводит «Газета.Ru» со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

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Контракт 34-летнего футболиста истекает летом 2021 года. В текущем сезоне, который был возобновлен 12 июня после связанной с пандемией коронавируса паузы, хорватский полузащитник провел за клуб 31 матч, забив пять мячей и отдав пять голевых передач.

«Я уверен, что могу играть на высоком уровне еще два года. Хотел бы закончить свою карьеру в “Реале”. Однако это будет зависеть от клуба», — сказал футболист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Модрич перешел в «Реал» из английского «Тоттенхэма» в 2012 году. Вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, трижды — обладателем cуперкубка страны и Суперкубка УЕФА, по четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч».

Вместе со сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира в России, где команда уступила сборной Франции. Всего в активе полузащитника 127 матчей (второй результат в истории, лидер — Дарио Срна, проведший 134 игры) и 16 голов (делит седьмое место с Нико Кранчаром, лидер — Давор Шукер, отличившийся 45 раз).

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