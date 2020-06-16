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12:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мальорку» оштрафовали на 301 евро за выбежавшего на поле фаната

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» принимала «Барселону» на своем поле и потерпела разгромное поражение (0:4).

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Источник: Спорт-Экспресс

В начале второго тайма на поле выбежал болельщик в футболке Месси, за что клуб оштрафовали на 301 евро, сообщает Cadena Cope.

Учитывая, что фанатам запрещено присутствовать на стадионе согласно протоколу, к «Мальорке» могут быть применены дополнительные санкции, несмотря на штраф.

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