«Мальорку» оштрафовали на 301 евро за выбежавшего на поле фаната
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» принимала «Барселону» на своем поле и потерпела разгромное поражение (0:4).
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Мальорка» принимала «Барселону» на своем поле и потерпела разгромное поражение (0:4).
В начале второго тайма на поле выбежал болельщик в футболке Месси, за что клуб оштрафовали на 301 евро, сообщает Cadena Cope.
Учитывая, что фанатам запрещено присутствовать на стадионе согласно протоколу, к «Мальорке» могут быть применены дополнительные санкции, несмотря на штраф.