Матчи АПЛ покажут в России с виртуальным шумом стадионов

Несмотря на то что игры английского чемпионата состоятся без болельщиков на трибунах, у зрителей будет возможность выбрать аудиодорожку с полноценным шумом стадиона, дополняющим оригинальный звук. Подписчики сервиса смогут посмотреть матчи с интершумом от EA Sports, а также с собственным уникальным аудиосопровождением Okko Спорт, срежиссированным командой звукоинженеров в режиме реального времени.



«Okko Спорт продолжает радовать болельщиков технологическими инновациями. Я рад, что у наших подписчиков есть возможность получить полный спектр эмоций от просмотра матчей АПЛ. Несмотря на то что игры пройдут с пустыми трибунами, звуковое сопровождение будет таким же, как у самых серьёзных футбольных сражений», — сказал Михаил Гершкович, руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Cпорт.