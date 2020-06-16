«Челси» собрался купить Криштиану Роналду

Согласно информации сайта Soccer.ru «Челси» собирается приобрести Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна. Лондонцы согласны заплатить за португальцу 120 миллионов евро. В свою очередь «Ювентус» заинтересован в приобретении двух футболистов лондонского клуба.

У Кришиану Роналду имеется богатый опыт выступления в английской премьер-лиги. С 2003 по 2009 он был игроком «Манчестер Юнайтед». Сам футболист несколько раз говорил, что хотел бы снова поиграть в Англии.