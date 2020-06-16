«Челси» собрался купить Криштиану Роналду
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии. «Челси» готов заплатить за нападающего «Ювентуса» 120 миллионов евро.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии. «Челси» готов заплатить за нападающего «Ювентуса» 120 миллионов евро.
Согласно информации сайта Soccer.ru «Челси» собирается приобрести Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна. Лондонцы согласны заплатить за португальцу 120 миллионов евро. В свою очередь «Ювентус» заинтересован в приобретении двух футболистов лондонского клуба.
У Кришиану Роналду имеется богатый опыт выступления в английской