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17:40 (мск), источник: Вести.Ru

«Челси» собрался купить Криштиану Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Англии. «Челси» готов заплатить за нападающего «Ювентуса» 120 миллионов евро.

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Источник: Reuters

Согласно информации сайта Soccer.ru «Челси» собирается приобрести Криштиану Роналду во время летнего трансферного окна. Лондонцы согласны заплатить за португальцу 120 миллионов евро. В свою очередь «Ювентус» заинтересован в приобретении двух футболистов лондонского клуба.

У Кришиану Роналду имеется богатый опыт выступления в английской премьер-лиги. С 2003 по 2009 он был игроком «Манчестер Юнайтед». Сам футболист несколько раз говорил, что хотел бы снова поиграть в Англии.

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