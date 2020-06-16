СМИ: «Барселона» отказалась продавать Фати «Манчестер Юнайтед» за €150 млн

Отмечается, что английский клуб на прошлой неделе сделал два предложения по 17-летнему уроженцу Гвинеи-Бисау. Первое предложение составило €100 млн, во втором клуб готов был добавить €50 млн бонусных выплат за успешное выступление в клубе. Испанцы отказались от обоих вариантов, мотивировав это тем, что клуб никогда не будет продавать способных успешно заиграть в первой команде футболистов ради денег.