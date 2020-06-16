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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гвардиола: Футболисты «Манчестер Сити» не готовы к матчам раз в 3−4 дня

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футболисты его команды не готовы проводить матчи каждые три-четыре дня.

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Источник: AFP 2020

Сезон в английской премьер-лиге, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится 17 июня. В первом матче после паузы «Манчестер Сити» в среду примет «Арсенал».

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«В среду мы увидим уровень готовности команды, а дальше посмотрим, что и как можно улучшить, — цитирует Гвардиолу сайт “Манчестер Сити”. — У всех команд премьер-лиги было на подготовку всего три с половиной недели. Мы знаем, что этого недостаточно, но что есть, то есть. Все пострадали от этой ситуации, как в личном, так и в экономическом плане, но мы должны адаптироваться».

Гвардиола отметил, что из-за плотного расписания будет вынужден активно использовать ротацию состава, чтобы снизить физическую нагрузку на игроков.

«Да, я обеспокоен риском получения травм. Мы готовы провести один матч, но к играм раз в три-четыре дня мы не готовы. Будем проводить ротацию и использовать всех футболистов», — добавил тренер.

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