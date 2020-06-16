Гвардиола: Футболисты «Манчестер Сити» не готовы к матчам раз в 3−4 дня
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футболисты его команды не готовы проводить матчи каждые
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что футболисты его команды не готовы проводить матчи каждые
Сезон в английской
«В среду мы увидим уровень готовности команды, а дальше посмотрим, что и как можно улучшить, — цитирует Гвардиолу сайт “Манчестер Сити”. — У всех команд
Гвардиола отметил, что
«Да, я обеспокоен риском получения травм. Мы готовы провести один матч, но к играм раз в