Гвардиола: Футболисты «Манчестер Сити» не готовы к матчам раз в 3−4 дня

«В среду мы увидим уровень готовности команды, а дальше посмотрим, что и как можно улучшить, — цитирует Гвардиолу сайт “Манчестер Сити”. — У всех команд премьер-лиги было на подготовку всего три с половиной недели. Мы знаем, что этого недостаточно, но что есть, то есть. Все пострадали от этой ситуации, как в личном, так и в экономическом плане, но мы должны адаптироваться».