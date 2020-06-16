Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леганес
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Герта
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Падерборн
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Вольфсбург
30
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19:57 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца оказался худшим по голам в зарубежном чемпионате

Словацкая «Нитра», в составе которой выступает казахстанец Мидат Галбаев, является самой нерезультативной в лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

После 23 туров «Нитра» забила 18 голов. Это самый низкий показатель среди 12 клубов. Самым результативным является лидер чемпионата «Слован» из Братиславы — 47 мячей.

В минувшем туре, который стал первым после возобновления чемпионата, «Нитра» уступила на выезде «Злате Моравце» — 1:2. Галбаев попал в заявку, но весь матч провел на скамейке запасных. На его счету всего один неполный матч в чемпионате, сыгранный в августе 2019 года.

Как прошел тур в европейском чемпионате с участием экс-тренера сборной и уроженцев Казахстана.

Его клуб играет во второй шестерке и борется за выживание, занимая предпоследнее место. За четыре тура до финиша у «Нитры» 19 очков. Замыкающий таблицу ФК «Похронье» набрал 16 баллов.

23-летний Галбаев летом прошлого года стал игроком словацкого клуба. Казахстанский футболист до «Нитры» выступал за болгарские «Верею», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанса дебютировать в премьер-лиге и играл только за молодежные команды.

Нитра
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Небитый финалист Олимпиады с 18 нокаутами бросил вызов Головкину
Хабиб Нурмагомедов: Скоро сделаю заявление о своем будущем
Юлия Липницкая сделает перерыв в шоу из-за рождения ребенка
«Барселона» отказалась продавать футболиста «МЮ» за €150 млн
«Мы на грани»: обращение Шубенкова, Сидоровой и Ласицкене
Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов к матчам раз в 3-4 дня
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной РФ
В США впервые признали видеоигру медицинским средством
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь