Клуб казахстанца оказался худшим по голам в зарубежном чемпионате
Словацкая «Нитра», в составе которой выступает казахстанец Мидат Галбаев, является самой нерезультативной в лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Словацкая «Нитра», в составе которой выступает казахстанец Мидат Галбаев, является самой нерезультативной в лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
После 23 туров «Нитра» забила 18 голов. Это самый низкий показатель среди 12 клубов. Самым результативным является лидер чемпионата «Слован» из Братиславы — 47 мячей.
В минувшем туре, который стал первым после возобновления чемпионата, «Нитра» уступила на выезде «Злате Моравце» — 1:2. Галбаев попал в заявку, но весь матч провел на скамейке запасных. На его счету всего один неполный матч в чемпионате, сыгранный в августе 2019 года.
Как прошел тур в европейском чемпионате с участием
Его клуб играет во второй шестерке и борется за выживание, занимая предпоследнее место. За четыре тура до финиша у «Нитры» 19 очков. Замыкающий таблицу ФК «Похронье» набрал 16 баллов.
23-летний Галбаев летом прошлого года стал игроком словацкого клуба. Казахстанский футболист до «Нитры» выступал за болгарские «Верею», «Левски» и «Берое» и молдавский «Зимбру». В 2018 году он числился в «Иртыше» и «Кызыл-Жар СК», но не получил шанса дебютировать в