Клуб казахстанца оказался худшим по голам в зарубежном чемпионате

После 23 туров «Нитра» забила 18 голов. Это самый низкий показатель среди 12 клубов. Самым результативным является лидер чемпионата «Слован» из Братиславы — 47 мячей.

В минувшем туре, который стал первым после возобновления чемпионата, «Нитра» уступила на выезде «Злате Моравце» — 1:2. Галбаев попал в заявку, но весь матч провел на скамейке запасных. На его счету всего один неполный матч в чемпионате, сыгранный в августе 2019 года.

Как прошел тур в европейском чемпионате с участием экс-тренера сборной и уроженцев Казахстана.

Его клуб играет во второй шестерке и борется за выживание, занимая предпоследнее место. За четыре тура до финиша у «Нитры» 19 очков. Замыкающий таблицу ФК «Похронье» набрал 16 баллов.