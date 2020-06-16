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20:38 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Стасевич 4-й раз в сезоне попал в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич в четвертый раз в сезоне попал в символическую сборную тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Кроме капитана борисовской дружины в число 11 лучших футболистов 13-го тура вошли Максим Плотников («Динамо», Минск); Кирилл Павлючек, Сергей Архипов, Дмитрий Игнатенко (все — «Городея»); Кирилл Печенин, Сергей Кисляк (оба — «Динамо», Брест); Игорь Иванович («Шахтер», Солигорск); Ион Николаеску («Витебск»); Игорь Кузьменок («Ислочь», Минский район); Валерий Жуковский («Неман», Гродно).

Лучшим игроком минувшего тура был признан защитник «Городеи» Кирилл Павлючек.

Результаты матчей 13-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:2, «Рух» (Брест) — «Витебск» — 0:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест) — 0:2, «Неман» (Гродно) — «Смолевичи» — 2:0, «Городея» — «Слуцк» — 3:0, «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 1:0, «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Белшина» (Бобруйск) — 0:1.

Турнирную таблицу возглавляют футболисты БАТЭ, набравшие 27 очков, на два балла меньше у «Шахтера», по 22 очка у брестского «Динамо», «Энергетика-БГУ» и «Торпедо-БелАЗа».

В бомбардирской гонке лидируют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей.

Матчи следующего тура намечены на 19—21 июня.

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