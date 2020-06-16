Клопп обратился к болельщикам «Ливерпуля» перед возобновлением сезона АПЛ

Источник: РИА "Новости"

— Футбол возвращается, — сказал Клопп клубной пресс-службе. — Очевидно, что по определенным причинам он будет совсем другим, но вы все еще можете сделать его по-настоящему особенным. В последние недели было сказано многое, давайте вернемся немного назад, когда мы все столкнулись с опасной проблемой. В тот момент мы осознали, что футбол все же не так важен, как мы думали в предыдущий вечер, когда играли против «Атлетико».

Думаю, это хороший урок и, если честно, важный урок. Не для меня, не для вас конкретно, потому что у нас были свои заботы, семьи, здоровье всегда стояло над другими вещами, особенно здоровье наших любимых. Нам следовало проявить ответственность, и мы ее проявили. Были времена, когда мы не были уверены, сыграем ли еще в этом сезоне, были слухи об аннулировании. Но сейчас осталась пара дней до возвращения сезона. Потому что мы действительно вели себя ответственно и делали то, что было необходимо, потому что мы хотели сохранить наших любимых и всех остальных.

Чемпионат возвращается, это прекрасно. Мы можем снова играть и двигаться к нашей огромной цели. И для этого нам нужны вы — вы всегда нам были нужны, все было особенным благодаря вам. Осталось несколько туров и игр. Величайшая разница в том, что песня You’ll never walk alone перед матчем будет без вас. Это по-прежнему замечательная песня, которую приятно слушать, но без вас не будет того чувства даже на несколько процентов.