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20:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп обратился к болельщикам «Ливерпуля» перед возобновлением сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба в преддверии возобновления сезона АПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

— Футбол возвращается, — сказал Клопп клубной пресс-службе. — Очевидно, что по определенным причинам он будет совсем другим, но вы все еще можете сделать его по-настоящему особенным. В последние недели было сказано многое, давайте вернемся немного назад, когда мы все столкнулись с опасной проблемой. В тот момент мы осознали, что футбол все же не так важен, как мы думали в предыдущий вечер, когда играли против «Атлетико».

Думаю, это хороший урок и, если честно, важный урок. Не для меня, не для вас конкретно, потому что у нас были свои заботы, семьи, здоровье всегда стояло над другими вещами, особенно здоровье наших любимых. Нам следовало проявить ответственность, и мы ее проявили. Были времена, когда мы не были уверены, сыграем ли еще в этом сезоне, были слухи об аннулировании. Но сейчас осталась пара дней до возвращения сезона. Потому что мы действительно вели себя ответственно и делали то, что было необходимо, потому что мы хотели сохранить наших любимых и всех остальных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат возвращается, это прекрасно. Мы можем снова играть и двигаться к нашей огромной цели. И для этого нам нужны вы — вы всегда нам были нужны, все было особенным благодаря вам. Осталось несколько туров и игр. Величайшая разница в том, что песня You’ll never walk alone перед матчем будет без вас. Это по-прежнему замечательная песня, которую приятно слушать, но без вас не будет того чувства даже на несколько процентов.

Но мы должны принять этот момент. Настанет время, когда 300−400 миллионов голосов запоют это, и мы все ждем этого момента. До перед этим все еще нужно сыграть в футбол. И как я сказал в начале, он будет совсем другим. Но это по-прежнему футбол и он по-прежнему для вас. Это значит, что мы будем на стадионе, вы будете дома. Мы действительно нуждаемся в вас, но мое итоговое обращение: будьте в безопасности, поддерживайте нас из дома. Мы по-прежнему с вами. Ты никогда не будешь один.

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