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16 июня, источник: ТАСС

«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

ТАСС, 16 июня. «Бавария» выиграла чемпионат Германии по футболу. Команда из Мюнхена гарантировала себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв во вторник в гостях бременский «Вердер» со счетом 1:0.

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Источник: AFP 2020

«Бавария» набрала 76 очков по итогам 32 матчей. Идущая второй с 66 очками дортмундская «Боруссия» потеряла шансы догнать мюнхенский клуб в турнирной таблице.

«Бавария» в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет. Помимо этого, в активе мюнхенцев 19 побед в Кубке Германии и семь — в Суперкубке. Клуб пять раз становился лучшим в Лиге чемпионов. «Бавария» является рекордсменом среди немецких клубов по количеству титулов.

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Беспроигрышная серия «Баварии» в текущем чемпионате составляет 18 матчей (17 побед, 1 ничья), последний раз клуб проиграл 7 декабря, уступив «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (1:2). Победная серия мюнхенцев во всех турнирах насчитывает 14 матчей, в среду клуб вышел в финал Кубка Германии, где встретится с леверкузенским «Байером» 4 июля. Чемпионат Германии возобновился первым среди ведущих европейских первенств — 16 мая, после двухмесячного перерыва мюнхенцы одержали семь побед в семи матчах в Бундеслиге, обыграв в том числе в гостях дортмундскую «Боруссию» (1:0).

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К чемпионству клуб привел 55-летний Ханс-Дитер Флик. До «Баварии» Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии, в том числе на победном для команды чемпионате мира — 2014, а также занимал руководящие должности в футбольной федерации страны и клубе «Хоффенхайм». Немецкий специалист 3 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» после увольнения хорвата Нико Ковача. 22 декабря клуб утвердил его в должности до конца сезона, а в апреле стороны подписали контракт до 2023 года.

На футбольном поле лидером «Баварии» в текущем сезоне является форвард Роберт Левандовский, который в 29 матчах первенства забил 31 мяч и с отрывом в 6 голов возглавляет таблицу бомбардиров. Поляк в третий раз в карьере сумел забить более 30 мячей в Бундеслиге и лидирует в гонке претендентов на «Золотую бутсу» — приз, вручаемый лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы. Лучшим ассистентом лиги также является представитель мюнхенского клуба — Томас Мюллер в 31 матче сделал 20 голевых передач.

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Вердер
0:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 3216.06.2020, 21:30 (МСК UTC+3)Wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Флориан КохфельдтХанс-Дитер Флик
Голы
Роберт Левандовски(Джером Боатенг)43′
Составы команд
1Иржи Павленка
1Мануэль Нойер
18Никлас Мойсандер
5Бенжамен Павар
23Теодор Гебре Селассие
17Джером Боатенг
32Марко Фридль
27Давид Алаба
35Максимилиан Эггештайн
56′
32Джошуа Киммих
89′
8Юя Осако
18Леон Горецка
3Кевин Фогт
45′
19Альфонсо Дэйвис
19′79′
15Себастьян Лангкамп
88′
25Томас Мюллер
13Милош Велькович
88′
29Кингсли Коман
14Клаудио Писарро
9Роберт Левандовски
10Леонардо Биттенкурт
62′
22Серж Гнабри
82′
19Джошуа Саджент
21Люка Эрнандез
30Дави Классен
84′
11Никлас Фюллкруг
7Милот Рашица
62′
22Фин Бартельс
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)12
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
0Угловые10
9Фолы13
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяХарм Осмерс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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