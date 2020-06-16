«Бавария» восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Источник: AFP 2020

«Бавария» набрала 76 очков по итогам 32 матчей. Идущая второй с 66 очками дортмундская «Боруссия» потеряла шансы догнать мюнхенский клуб в турнирной таблице.

«Бавария» в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет. Помимо этого, в активе мюнхенцев 19 побед в Кубке Германии и семь — в Суперкубке. Клуб пять раз становился лучшим в Лиге чемпионов. «Бавария» является рекордсменом среди немецких клубов по количеству титулов.

Беспроигрышная серия «Баварии» в текущем чемпионате составляет 18 матчей (17 побед, 1 ничья), последний раз клуб проиграл 7 декабря, уступив «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (1:2). Победная серия мюнхенцев во всех турнирах насчитывает 14 матчей, в среду клуб вышел в финал Кубка Германии, где встретится с леверкузенским «Байером» 4 июля. Чемпионат Германии возобновился первым среди ведущих европейских первенств — 16 мая, после двухмесячного перерыва мюнхенцы одержали семь побед в семи матчах в Бундеслиге, обыграв в том числе в гостях дортмундскую «Боруссию» (1:0).

Читайте также Мюллер после замены не пожал руку Флику, а пнул его Дистанцирование по-мюнхенски

К чемпионству клуб привел 55-летний Ханс-Дитер Флик. До «Баварии» Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии, в том числе на победном для команды чемпионате мира — 2014, а также занимал руководящие должности в футбольной федерации страны и клубе «Хоффенхайм». Немецкий специалист 3 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» после увольнения хорвата Нико Ковача. 22 декабря клуб утвердил его в должности до конца сезона, а в апреле стороны подписали контракт до 2023 года.