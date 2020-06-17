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10:42 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» победила «Леганес» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 17 июня. Футболисты «Барселоны» обыграли «Леганес» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: AP 2020

Голы в матче забили Ансу Фати (42-я минута) и Лионель Месси (69, с пенальти). На 65-й минуте главный арбитр встречи отменил гол нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, зафиксировав офсайд.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав третью победу подряд, в активе каталонского клуба 64 очка после 29 матчей. «Леганес» занимает последнюю строчку, имея в активе 23 очка после 29 встреч.

В следующем туре «Барселона» 19 июня в гостях встретится с «Севильей». «Леганес» в этот же день на выезде встретится с «Мальоркой».

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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2:0
Первый тайм: 1:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 2916.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Кике СетьенХавьер Агирре
Голы
Ансу Фати(Хуниор Фирпо)42′
Лионель Месси69′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Иван Пичу Куэльяр
15Клеман Лангле
84′
3Унаи Бустинса
37′
24Хуниор Фирпо
89′
12Чидози Авазьем
82′
4Иван Ракитич
90+3′
15Родриго Тарин
10Лионель Месси
21дель Мармоль Рубен Перес
68′
17Антуан Гризманн
19Айтор Руибаль
3Жерар Пике
73′
5Хонатан Кристиан Сильва
71′
23Самюэль Юмтити
83′
24Кевин Родригес
5Серхио Бускетс
63′
6Роке Меса
45′
22Артуро Видаль
20Роже Ассале
8Артур
73′
8Хосе Луис Ресио
85′
28Рики Пуч
84′
26Бриан Хиль
20Сержи Роберто
53′
17Хави Эрасо
63′
2Нелсон Семеду
23Ибраим Амаду
31Ансу Фати
54′
9Мигель Анхель Герреро
71′
9Луис Суарес
18Гвидо Каррильо
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)6
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
16Фолы16
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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