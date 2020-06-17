«Барселона» победила «Леганес» в матче чемпионата Испании по футболу

Голы в матче забили Ансу Фати (42-я минута) и Лионель Месси (69, с пенальти). На 65-й минуте главный арбитр встречи отменил гол нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, зафиксировав офсайд.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав третью победу подряд, в активе каталонского клуба 64 очка после 29 матчей. «Леганес» занимает последнюю строчку, имея в активе 23 очка после 29 встреч.