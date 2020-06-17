«Барселона» победила «Леганес» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 17 июня. Футболисты «Барселоны» обыграли «Леганес» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС, 17 июня. Футболисты «Барселоны» обыграли «Леганес» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голы в матче забили Ансу Фати (42-я минута) и Лионель Месси (69, с пенальти). На 65-й минуте главный арбитр встречи отменил гол нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, зафиксировав офсайд.
«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав третью победу подряд, в активе каталонского клуба 64 очка после 29 матчей. «Леганес» занимает последнюю строчку, имея в активе 23 очка после 29 встреч.
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Кике Сетьен
|Хавьер Агирре
|Ансу Фати(Хуниор Фирпо)
|42′
|Лионель Месси
|69′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Иван Пичу Куэльяр
|15
|Клеман Лангле
84′
|3
|Унаи Бустинса
37′
|24
|Хуниор Фирпо
89′
|12
|Чидози Авазьем
82′
|4
|Иван Ракитич
90+3′
|15
|Родриго Тарин
|10
|Лионель Месси
|21
|дель Мармоль Рубен Перес
68′
|17
|Антуан Гризманн
|19
|Айтор Руибаль
|3
|Жерар Пике
73′
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
71′
|23
|Самюэль Юмтити
83′
|24
|Кевин Родригес
|5
|Серхио Бускетс
63′
|6
|Роке Меса
45′
|22
|Артуро Видаль
|20
|Роже Ассале
|8
|Артур
73′
|8
|Хосе Луис Ресио
85′
|28
|Рики Пуч
84′
|26
|Бриан Хиль
|20
|Сержи Роберто
53′
|17
|Хави Эрасо
63′
|2
|Нелсон Семеду
|23
|Ибраим Амаду
|31
|Ансу Фати
54′
|9
|Мигель Анхель Герреро
71′
|9
|Луис Суарес
|18
|Гвидо Каррильо
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)