«Бавария» — снова чемпион Германии! Восьмой раз подряд

«Бавария» круче всех в Германии. Это не новость. Новость в том, что «Бавария» — официально лучшая команда Бундеслиги. Левандовски и Ко сегодня легально оформили чемпионство. Все, «Бавария» взяла золото в Бундеслиге. «Боруссия», «Лейпциг» и другие якобы конкуренты уже точно не догонят команду Флика. 10 очков отрыва за 2 тура до конца — даже матч в запасе не поможет Дортмунду.

«Бавария» заявила о своей коронации в гостях. Мюнхен провёл не лучший матч, но все равно взял три очка у «Вердера» — 1:0. Типичная история про «Баварию». В прошлом туре немецкая машина тоже глохла, но все равно вырвала победу дома у «Боруссии» М. Леон Горетцка замкнул прострел в самой концовке — 2:1. 16 июня «Вердер» тоже сопротивлялся по полной, но проиграл «Баварии». Так уж заведено в Германии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p9k5ekWURQ4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионский гол забил тот, кто и должен был. Роберт Левандовски. Ну, а кто ж еще? Главный страйкер «Баварии» и Всея чемпионата Германии. В этом сезоне у поляка дикие цифры — 31 гол только в Бундеслиге. Просто чума. Логично, что именно Левандовски — автор «золотого» гола «Баварии».

Мюнхенцы стали чемпионами… в 8-й раз подряд. Только вдумайтесь — восемь Бундеслиг (с 2013-го) у турнира один и тот же победитель. Это, понятно, топовый успех «Баварии» и счастье для всех болельщиков клуба. Но и очевидный минус чемпа Германии, такая доминация одной команды — не слишком интересный сюжет.

Последним, кто сопротивлялся «Баварии», был Юрген Клоп и его шикарная «Боруссия». В 2012-м именно Дортмунд стал сильнее всех в Бундеслиге. С тех пор «Баварию» не может остановить никто. Вот прямо вообще никто.

Вы удивитесь, но вообще-то в этой Бундеслиге была… интрига. Чемпионская. «Бавария» при Нико Коваче играла очень странно, влетала «Айнтрахту» 1:5 и вообще теряла аномально много очков. А РБ «Лейпциг», напротив, был офигителен в своём атакующем футболе и даже выиграл первый круг Бундеслиги! С отрывом в 3 очка от «Баварии». Казалось бы, топ-интрига, но нет… Команда Нагельсманна явно сдала, Вернер все больше думает о «Челси», а немецкие болельщики — о могуществе «одного клуба из Мюнхена». «Бавария» легко отыграла отрыв и в итоге выиграла чемпионат «с запасом». Классика.