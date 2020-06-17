«Бавария» — снова чемпион Германии! Восьмой раз подряд
Сенсация.
Сенсация.
«Бавария» круче всех в Германии. Это не новость. Новость в том, что «Бавария» — официально лучшая команда Бундеслиги. Левандовски и Ко сегодня легально оформили чемпионство. Все, «Бавария» взяла золото в Бундеслиге. «Боруссия», «Лейпциг» и другие якобы конкуренты уже точно не догонят команду Флика. 10 очков отрыва за 2 тура до конца — даже матч в запасе не поможет Дортмунду.
«Бавария» заявила о своей коронации в гостях. Мюнхен провёл не лучший матч, но все равно взял три очка у «Вердера» — 1:0. Типичная история про «Баварию». В прошлом туре немецкая машина тоже глохла, но все равно вырвала победу дома у «Боруссии» М. Леон Горетцка замкнул прострел в самой концовке — 2:1. 16 июня «Вердер» тоже сопротивлялся по полной, но проиграл «Баварии». Так уж заведено в Германии.
Чемпионский гол забил тот, кто и должен был. Роберт Левандовски. Ну, а кто ж еще? Главный страйкер «Баварии» и Всея чемпионата Германии. В этом сезоне у поляка дикие цифры — 31 гол только в Бундеслиге. Просто чума. Логично, что именно Левандовски — автор «золотого» гола «Баварии».
Мюнхенцы стали чемпионами… в 8-й раз подряд. Только вдумайтесь — восемь Бундеслиг (с 2013-го) у турнира один и тот же победитель. Это, понятно, топовый успех «Баварии» и счастье для всех болельщиков клуба. Но и очевидный минус чемпа Германии, такая доминация одной команды — не слишком интересный сюжет.
Последним, кто сопротивлялся «Баварии», был Юрген Клоп и его шикарная «Боруссия». В 2012-м именно Дортмунд стал сильнее всех в Бундеслиге. С тех пор «Баварию» не может остановить никто. Вот прямо вообще никто.
Вы удивитесь, но
|Флориан Кохфельдт
|Ханс-Дитер Флик
|Роберт Левандовски(Джером Боатенг)
|43′
|1
|Иржи Павленка
|1
|Мануэль Нойер
|18
|Никлас Мойсандер
|5
|Бенжамен Павар
|23
|Теодор Гебре Селассие
|17
|Джером Боатенг
|32
|Марко Фридль
|27
|Давид Алаба
|35
|Максимилиан Эггештайн
56′
|32
|Джошуа Киммих
89′
|8
|Юя Осако
|18
|Леон Горецка
|3
|Кевин Фогт
45′
|19
|Альфонсо Дэйвис
19′79′
|15
|Себастьян Лангкамп
88′
|25
|Томас Мюллер
|13
|Милош Велькович
88′
|29
|Кингсли Коман
|14
|Клаудио Писарро
|9
|Роберт Левандовски
|10
|Леонардо Биттенкурт
62′
|22
|Серж Гнабри
82′
|19
|Джошуа Саджент
|21
|Люка Эрнандез
|30
|Дави Классен
84′
|11
|Никлас Фюллкруг
|7
|Милот Рашица
62′
|22
|Фин Бартельс
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|10
|9
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Харм Осмерс(Германия)