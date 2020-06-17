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10:23 (мск), источник: Sport24

«Бавария» — снова чемпион Германии! Восьмой раз подряд

Сенсация.

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«Бавария» круче всех в Германии. Это не новость. Новость в том, что «Бавария» — официально лучшая команда Бундеслиги. Левандовски и Ко сегодня легально оформили чемпионство. Все, «Бавария» взяла золото в Бундеслиге. «Боруссия», «Лейпциг» и другие якобы конкуренты уже точно не догонят команду Флика. 10 очков отрыва за 2 тура до конца — даже матч в запасе не поможет Дортмунду.

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«Бавария» заявила о своей коронации в гостях. Мюнхен провёл не лучший матч, но все равно взял три очка у «Вердера» — 1:0. Типичная история про «Баварию». В прошлом туре немецкая машина тоже глохла, но все равно вырвала победу дома у «Боруссии» М. Леон Горетцка замкнул прострел в самой концовке — 2:1. 16 июня «Вердер» тоже сопротивлялся по полной, но проиграл «Баварии». Так уж заведено в Германии.

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Чемпионский гол забил тот, кто и должен был. Роберт Левандовски. Ну, а кто ж еще? Главный страйкер «Баварии» и Всея чемпионата Германии. В этом сезоне у поляка дикие цифры — 31 гол только в Бундеслиге. Просто чума. Логично, что именно Левандовски — автор «золотого» гола «Баварии».

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Мюнхенцы стали чемпионами… в 8-й раз подряд. Только вдумайтесь — восемь Бундеслиг (с 2013-го) у турнира один и тот же победитель. Это, понятно, топовый успех «Баварии» и счастье для всех болельщиков клуба. Но и очевидный минус чемпа Германии, такая доминация одной команды — не слишком интересный сюжет.

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Последним, кто сопротивлялся «Баварии», был Юрген Клоп и его шикарная «Боруссия». В 2012-м именно Дортмунд стал сильнее всех в Бундеслиге. С тех пор «Баварию» не может остановить никто. Вот прямо вообще никто.

Вы удивитесь, но вообще-то в этой Бундеслиге была… интрига. Чемпионская. «Бавария» при Нико Коваче играла очень странно, влетала «Айнтрахту» 1:5 и вообще теряла аномально много очков. А РБ «Лейпциг», напротив, был офигителен в своём атакующем футболе и даже выиграл первый круг Бундеслиги! С отрывом в 3 очка от «Баварии». Казалось бы, топ-интрига, но нет… Команда Нагельсманна явно сдала, Вернер все больше думает о «Челси», а немецкие болельщики — о могуществе «одного клуба из Мюнхена». «Бавария» легко отыграла отрыв и в итоге выиграла чемпионат «с запасом». Классика.

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Вердер
0:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 3216.06.2020, 21:30 (МСК UTC+3)Wohninvest Weserstadion
Главные тренеры
Флориан КохфельдтХанс-Дитер Флик
Голы
Роберт Левандовски(Джером Боатенг)43′
Составы команд
1Иржи Павленка
1Мануэль Нойер
18Никлас Мойсандер
5Бенжамен Павар
23Теодор Гебре Селассие
17Джером Боатенг
32Марко Фридль
27Давид Алаба
35Максимилиан Эггештайн
56′
32Джошуа Киммих
89′
8Юя Осако
18Леон Горецка
3Кевин Фогт
45′
19Альфонсо Дэйвис
19′79′
15Себастьян Лангкамп
88′
25Томас Мюллер
13Милош Велькович
88′
29Кингсли Коман
14Клаудио Писарро
9Роберт Левандовски
10Леонардо Биттенкурт
62′
22Серж Гнабри
82′
19Джошуа Саджент
21Люка Эрнандез
30Дави Классен
84′
11Никлас Фюллкруг
7Милот Рашица
62′
22Фин Бартельс
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)12
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
0Угловые10
9Фолы13
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяХарм Осмерс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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