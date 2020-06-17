ФИФА разрешила спор между «Актобе» и первым американцем в истории КПЛ

Источник: AP 2020

«Бывший футболист ФК «Актобе» Джозеф Нейн (США) подал заявление в Палату по разрешению споров ФИФА о признании расторжения трудового договора совершенным без уважительных причин.

ФИФА отклонила исковое заявление футболиста Джозефа Нейна в отношении футбольного клуба, — говорится в сообщении «Актобе».

Напомним, в декабре прошлого года «Актобе» подтвердил, что получил исковое заявление от Нейна. Камерунский полузащитник с паспортом США требовал компенсацию, но клуб счел его требования необоснованными.

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За «Актобе» Нейн играл в 2017 году и забил два гола в 19 матчах. В КПЛ он появился в 2016 году в составе «Окжетпеса», став первым американцем в лиге, а в 2018-м выступал за «Атырау». Всего в чемпионате Казахстана хавбек провел 82 матча и отметился тремя голами.