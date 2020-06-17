ФИФА разрешила спор между «Актобе» и первым американцем в истории КПЛ
Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в пользу «Актобе» в споре с бывшим футболистом Джозефом Нейном, сообщает официальный сайт клуба.
Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в пользу «Актобе» в споре с бывшим футболистом Джозефом Нейном, сообщает официальный сайт клуба.
«Бывший футболист ФК «Актобе» Джозеф Нейн (США) подал заявление в Палату по разрешению споров ФИФА о признании расторжения трудового договора совершенным без уважительных причин.
ФИФА отклонила исковое заявление футболиста Джозефа Нейна в отношении футбольного клуба, — говорится в сообщении «Актобе».
Напомним, в декабре прошлого года «Актобе» подтвердил, что получил исковое заявление от Нейна. Камерунский полузащитник с паспортом США требовал компенсацию, но клуб счел его требования необоснованными.
За «Актобе» Нейн играл в 2017 году и забил два гола в 19 матчах. В КПЛ он появился в 2016 году в составе «Окжетпеса», став первым американцем в лиге, а в 2018-м выступал за «Атырау». Всего в чемпионате Казахстана хавбек провел 82 матча и отметился тремя голами.
До Казахстана Нейн выступал в главной и второй по силе лигах США, где защищал цвета «Сан-Антонио», «Нью-Йорк Космос», «Колорадо Рэпидс» и канадского «Торонто».