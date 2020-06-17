Клуб казахстанской премьер-лиги расстался с тренером после победы над «Кайратом»

Карагандинский «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Вячеславом Грозным.

63-летний украинский специалист возглавил «горняков» в конце декабря прошлого года, подписав контракт до конца 2020 года. Под его руководством «Шахтер» сыграл два матча в текущем розыгрыше премьер-лиги — уступил костанайскому «Тоболу» (1:3) и обыграл алматинский «Кайрат» (1:0).

Исполнительный директор «Шахтера» Ерлан Уразаев прокомментировал ситуацию: «Прекрасно понимаю, что это решение является неожиданностью как для наших болельщиков, так и для самого Вячеслава Викторовича. Оно взвешенное и продиктовано обстоятельствами. Как я заявлял ранее, у нас есть долгосрочный план по развитию клуба на ближайшие несколько лет. И мировая пандемия COVID-19, а точнее ее результаты и последствия, несколько скорректировали наши планы. В этом году мы планировали определенные задачи в чемпионате, и поэтому пригласили на пост главного тренера опытного украинского специалиста Вячеслава Грозного. Сейчас же приоритет в развитии клуба будет отдан вопросам инфраструктуры. Но это не значит, что мы не будем ставить перед собой турнирных задач.

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Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за его работу, за то, что он откликнулся на наше предложение и помог собрать крепкую команду, способную демонстрировать интересный футбол. Все контрактные обязательства перед ним будут выполнены. Мы желаем ему удачи и новых побед!

Имя нового главного тренера будет названо в ближайшее время. Во избежание кривотолков сразу хочу сообщить, что это будет молодой казахстанский специалист с нужными нам качествами и профессиональными навыками.

Ране сообщалось, что «Шахтер» расстался с Грозным из-за сокращения бюджета. По другой версии, причиной ухода тренера назывались микроклимат в команде и недоверие к местным футболистам, что вызывало недовольство у руководителей команды.