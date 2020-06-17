Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
18Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
11:26 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанской премьер-лиги расстался с тренером после победы над «Кайратом»

Сезон возобновится 1 июля.

Наверх

Карагандинский «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Вячеславом Грозным.

63-летний украинский специалист возглавил «горняков» в конце декабря прошлого года, подписав контракт до конца 2020 года. Под его руководством «Шахтер» сыграл два матча в текущем розыгрыше премьер-лиги — уступил костанайскому «Тоболу» (1:3) и обыграл алматинский «Кайрат» (1:0).

Исполнительный директор «Шахтера» Ерлан Уразаев прокомментировал ситуацию: «Прекрасно понимаю, что это решение является неожиданностью как для наших болельщиков, так и для самого Вячеслава Викторовича. Оно взвешенное и продиктовано обстоятельствами. Как я заявлял ранее, у нас есть долгосрочный план по развитию клуба на ближайшие несколько лет. И мировая пандемия COVID-19, а точнее ее результаты и последствия, несколько скорректировали наши планы. В этом году мы планировали определенные задачи в чемпионате, и поэтому пригласили на пост главного тренера опытного украинского специалиста Вячеслава Грозного. Сейчас же приоритет в развитии клуба будет отдан вопросам инфраструктуры. Но это не значит, что мы не будем ставить перед собой турнирных задач.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за его работу, за то, что он откликнулся на наше предложение и помог собрать крепкую команду, способную демонстрировать интересный футбол. Все контрактные обязательства перед ним будут выполнены. Мы желаем ему удачи и новых побед!

Имя нового главного тренера будет названо в ближайшее время. Во избежание кривотолков сразу хочу сообщить, что это будет молодой казахстанский специалист с нужными нам качествами и профессиональными навыками.

Ране сообщалось, что «Шахтер» расстался с Грозным из-за сокращения бюджета. По другой версии, причиной ухода тренера назывались микроклимат в команде и недоверие к местным футболистам, что вызывало недовольство у руководителей команды.

После двух туров «Шахтер» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице КПЛ. Турнир возобновится 1 июля.

Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Работавший в клубе КПЛ 13 лет тренер вернулся в команду
«Бавария» — снова чемпион Германии! Восьмой раз подряд
Слуцкий оплатил дорогостоящую операцию известному тренеру
Назван лучший тренер в истории АПЛ, Венгер выше Моуринью
Контракт Ковальчука признан худшим в НХЛ за последние 10 лет
На вырост: как изменились футболисты РПЛ за время паузы (фото)
«Фиорентина» готова включить Симеоне в сделку по Азмуну
Англия вернулась! Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь