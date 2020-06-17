Клуб казахстанской премьер-лиги расстался с тренером после победы над «Кайратом»
Сезон возобновится 1 июля.
Сезон возобновится 1 июля.
Карагандинский «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Вячеславом Грозным.
63-летний украинский специалист возглавил «горняков» в конце декабря прошлого года, подписав контракт до конца 2020 года. Под его руководством «Шахтер» сыграл два матча в текущем розыгрыше
Исполнительный директор «Шахтера» Ерлан Уразаев прокомментировал ситуацию: «Прекрасно понимаю, что это решение является неожиданностью как для наших болельщиков, так и для самого Вячеслава Викторовича. Оно взвешенное и продиктовано обстоятельствами. Как я заявлял ранее, у нас есть долгосрочный план по развитию клуба на ближайшие несколько лет. И мировая пандемия COVID-19, а точнее ее результаты и последствия, несколько скорректировали наши планы. В этом году мы планировали определенные задачи в чемпионате, и поэтому пригласили на пост главного тренера опытного украинского специалиста Вячеслава Грозного. Сейчас же приоритет в развитии клуба будет отдан вопросам инфраструктуры. Но это не значит, что мы не будем ставить перед собой турнирных задач.
Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за его работу, за то, что он откликнулся на наше предложение и помог собрать крепкую команду, способную демонстрировать интересный футбол. Все контрактные обязательства перед ним будут выполнены. Мы желаем ему удачи и новых побед!
Имя нового главного тренера будет названо в ближайшее время. Во избежание кривотолков сразу хочу сообщить, что это будет молодой казахстанский специалист с нужными нам качествами и профессиональными навыками.
Ране сообщалось, что «Шахтер» расстался с Грозным
После двух туров «Шахтер» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице КПЛ. Турнир возобновится 1 июля.