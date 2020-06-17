Give Me Sport: Фергюсон — лучший тренер в истории АПЛ, Венгер выше Моуринью

Его возглавил легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. На второй позиции Арсен Венгер, тренировавший «Арсенал». Третий — Жозе Моуринью. Ранее он работал с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», теперь — с «Тоттенхэмом».