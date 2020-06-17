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15:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Give Me Sport: Фергюсон — лучший тренер в истории АПЛ, Венгер выше Моуринью

Портал Give Me Sport составил рейтинг лучших тренеров в истории АПЛ, которую учредили в 1992 году.

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Источник: Спорт-Экспресс

Его возглавил легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. На второй позиции Арсен Венгер, тренировавший «Арсенал». Третий — Жозе Моуринью. Ранее он работал с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», теперь — с «Тоттенхэмом».

Далее в рейтинге расположились: Хосеп Гвардьола, Юрген Клопп, Клаудио Раньери, Кенни Даглиш, Карло Анчелотти, Бобби Робсон и Сэм Эллардайс.

В рейтинге два англичанина — Робсон и Эллардайс. Также два шотландца — Фергюсон и Даглиш.

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