Give Me Sport: Фергюсон — лучший тренер в истории АПЛ, Венгер выше Моуринью
Портал Give Me Sport составил рейтинг лучших тренеров в истории АПЛ, которую учредили в 1992 году.
Портал Give Me Sport составил рейтинг лучших тренеров в истории АПЛ, которую учредили в 1992 году.
Его возглавил легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. На второй позиции Арсен Венгер, тренировавший «Арсенал». Третий — Жозе Моуринью. Ранее он работал с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», теперь — с «Тоттенхэмом».
Далее в рейтинге расположились: Хосеп Гвардьола, Юрген Клопп, Клаудио Раньери, Кенни Даглиш, Карло Анчелотти, Бобби Робсон и Сэм Эллардайс.
В рейтинге два англичанина — Робсон и Эллардайс. Также два шотландца — Фергюсон и Даглиш.