Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»
Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч чемпионата Испании c мадридским «Реалом», сообщается в официальном аккаунте «Летучих мышей» в Twitter.
Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч чемпионата Испании c мадридским «Реалом», сообщается в официальном аккаунте «Летучих мышей» в Twitter.
Встреча 29-го тура пройдет в Мадриде на поле стадиона имени Альфредо ди Стефано в четверг и начнется в 23:00 мск.
Черышев в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Валенсию» в чемпионате Испании, забив один мяч. В игре 28-го тура с «Леванте» (1:1), прошедшей 12 июня, полузащитник вышел на замену на 87-й минуте.