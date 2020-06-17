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17:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом»

Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч чемпионата Испании c мадридским «Реалом», сообщается в официальном аккаунте «Летучих мышей» в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча 29-го тура пройдет в Мадриде на поле стадиона имени Альфредо ди Стефано в четверг и начнется в 23:00 мск.

Черышев в нынешнем сезоне провел 16 матчей за «Валенсию» в чемпионате Испании, забив один мяч. В игре 28-го тура с «Леванте» (1:1), прошедшей 12 июня, полузащитник вышел на замену на 87-й минуте.

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