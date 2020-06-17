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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Получил два предложения из-за рубежа. Участник еврокубков от Казахстана останется без тренера?

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов может покинуть кызылординский клуб в ближайшее время. Об этом сообщают болгарские СМИ.

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Отмечается, что Младенов находится на родине, но к концу недели вернется в Казахстан. Однако его шансы продолжить работу в «Кайсаре» весьма минимальны, так как он уже получил два предложения из-за рубежа.

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Ожидается, что 63-летний болгарин примет новую команду в течение месяца.

Младенов возглавляет «Кайсар» с 2017 года. В прошлом сезоне помог кызылординцам выиграть Кубок Казахстана, что принесло им путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.

В КПЛ также работал с «Атырау» в 2016-м. Прежде тренировал софийский ЦСКА и клубы из Египта, Саудовской Аравии, Греции и Португалии, а также молодежную и национальную сборные Болгарии.

На днях в интервью одному из болгарских СМИ тренер заявил, что его контракт с казахстанским клубом истекает в ноябре, но он не будет ждать до осени, чтобы решить свое будущее. По его словам, у него должно быть четкое понимание, останется ли в нынешней команде или поедет куда-нибудь еще.

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