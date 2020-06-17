Получил два предложения из-за рубежа. Участник еврокубков от Казахстана останется без тренера?

Отмечается, что Младенов находится на родине, но к концу недели вернется в Казахстан. Однако его шансы продолжить работу в «Кайсаре» весьма минимальны, так как он уже получил два предложения из-за рубежа.

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Ожидается, что 63-летний болгарин примет новую команду в течение месяца.

Младенов возглавляет «Кайсар» с 2017 года. В прошлом сезоне помог кызылординцам выиграть Кубок Казахстана, что принесло им путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21.

В КПЛ также работал с «Атырау» в 2016-м. Прежде тренировал софийский ЦСКА и клубы из Египта, Саудовской Аравии, Греции и Португалии, а также молодежную и национальную сборные Болгарии.