Впереди Европы, или как часто в КПЛ назначают пенальти

В казахстанской
На днях были обнародованы результаты исследования, в котором фигурируют чемпионаты европейских стран, где чаще всего назначаются пенальти. В данных учтен период начиная с сезона-2017/18 (для чемпионатов, проходящих по системе осень-весна) и с сезона-2018 для чемпионатов, розыгрыш которых проходит по системе
Казахстанская
Лидером по частым назначениям пенальти является чемпионат Польши. В матчах польской экстраклассы одиннадцатиметровые назначаются каждые 230 минут (318 в 814 матчах).
Кроме того, в топ-5 входят чемпионаты Украины — 207 пенальти в 531 матче (каждую 231 минуту), Сербии — 311 пенальти в 806 матчах (каждые 233 минуты), Турции — 320 в пенальти в 846 матчах (каждые 238 минут) и Румынии, где было назначено 265 пенальти в 732 матчах (каждые 249 минут).
Что касается точности, то в КПЛ начиная с сезона-2018 было реализовано 66 пенальти из 87, или 75,9 процента. Такое же процентное соотношение забитых одиннадцатиметровых у чемпионатов Дании и Швейцарии. В упомянутом списке эти лиги по точности делят 18-е место.
По числу пенальти среди казахстанских клубов за обозначенный период лидируют «Ордабасы» и «Шахтер» — по девять одиннадцатиметровых. По восемь пенальти у «Тобола», «Кайрата» и «Жетысу». По шесть — у «Астаны», «Окжетпеса», «Иртыша» и «Актобе».
Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен с 16 марта после двух полных туров. На данный момент в нем лидирует «Астана», у которой семь очков, а по шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы». С подробной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.