Впереди Европы, или как часто в КПЛ назначают пенальти

В казахстанской премьер-лиге начиная с сезона-2018 пенальти назначаются каждые 424 минуты, что гораздо ниже по сравнению с другими европейскими лигами, сообщает корреспондент Vesti.kz. Точность исполнения одиннадцатиметровых в КПЛ за данный период составляет почти 76 процентов.

На днях были обнародованы результаты исследования, в котором фигурируют чемпионаты европейских стран, где чаще всего назначаются пенальти. В данных учтен период начиная с сезона-2017/18 (для чемпионатов, проходящих по системе осень-весна) и с сезона-2018 для чемпионатов, розыгрыш которых проходит по системе весна-осень.

Казахстанская премьер-лига, судя по всему, не попала в этот список из 35 чемпионатов из-за низкой частоты назначений одиннадцатиметровых — каждые 424 минуты (87 пенальти в 410 матчах). Среди чемпионатов, показанных в исследовании, реже всего пенальти назначаются в Норвегии — 111 раз в 480 матчах (каждые 389 минут). Предпоследнее место в этом рейтинге занимает английская премьер-лига — 247 пенальти в 1048 матчах (каждые 382 минуты).

Лидером по частым назначениям пенальти является чемпионат Польши. В матчах польской экстраклассы одиннадцатиметровые назначаются каждые 230 минут (318 в 814 матчах).

Кроме того, в топ-5 входят чемпионаты Украины — 207 пенальти в 531 матче (каждую 231 минуту), Сербии — 311 пенальти в 806 матчах (каждые 233 минуты), Турции — 320 в пенальти в 846 матчах (каждые 238 минут) и Румынии, где было назначено 265 пенальти в 732 матчах (каждые 249 минут).

Что касается точности, то в КПЛ начиная с сезона-2018 было реализовано 66 пенальти из 87, или 75,9 процента. Такое же процентное соотношение забитых одиннадцатиметровых у чемпионатов Дании и Швейцарии. В упомянутом списке эти лиги по точности делят 18-е место.

По числу пенальти среди казахстанских клубов за обозначенный период лидируют «Ордабасы» и «Шахтер» — по девять одиннадцатиметровых. По восемь пенальти у «Тобола», «Кайрата» и «Жетысу». По шесть — у «Астаны», «Окжетпеса», «Иртыша» и «Актобе».