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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок с двумя голами в КПЛ продолжит карьеру в украинской премьер-лиге

Он провел в Казахстане 46 матчей.
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Полузащитник Виталий Гошкодеря, выступавший с 2017 по 2019 год в «Окжетпесе», продолжит карьеру в украинской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz. Игрок, полгода остававшийся без клуба, присоединился к донецкому «Олимпику».

Ранее Гошкодеря выступал в клубе первой лиги чемпионата Украины — в одесском «Черноморце», за который в текущем сезоне провел 16 матчей, забив два гола. С 1 января 2020 года футболист пребывал в статусе свободного агента.

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Перед этим украинский футболист защищал цвета кокшетауского «Окжетпеса», куда перешел в июле 2017 года. В премьер-лиге, первой лиге и Кубке Казахстана Гошкодеря сыграл 46 матчей, забив два гола и сделав два ассиста. В феврале 2019 года он покинул казахстанский клуб.

Трансферная стоимость 32-летнего игрока оценивается в 250 тысяч евро.

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