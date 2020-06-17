Игрок с двумя голами в КПЛ продолжит карьеру в украинской премьер-лиге

Полузащитник Виталий Гошкодеря, выступавший с 2017 по 2019 год в «Окжетпесе», продолжит карьеру в украинской
Ранее Гошкодеря выступал в клубе первой лиги чемпионата Украины — в одесском «Черноморце», за который в текущем сезоне провел 16 матчей, забив два гола. С 1 января 2020 года футболист пребывал в статусе свободного агента.
Перед этим украинский футболист защищал цвета кокшетауского «Окжетпеса», куда перешел в июле 2017 года. В
Трансферная стоимость 32-летнего игрока оценивается в 250 тысяч евро.