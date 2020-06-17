Ставка на своих. Почему клуб КПЛ вовремя расстался с экс-тренером «Спартака»

Как Грозный пришел в «Шахтер»

В зимнее межсезонье в «Шахтере» сменился руководитель. Вместо проработавшего два года Алибека Урузгалиева на должность директора пришел известный в прошлом нападающий, автор единственного гола Казахстана на чемпионатах мира (молодежный мундиаль-1999 — прим. ред.) Ерлан Уразаев. После успешной работы в бизнесе и национальных компаниях, ему поступило приглашение от «Шахтера». Естественно, тот с воодушевлением принялся за дело и дал понять в своих немногочисленных интервью, что ставку «горняки» будут делать на местных ребят.

Даже тренера Уразаев хотел пригласить местного, казахстанского, однако выбор здесь не самый большой. Назывались имена Григория Бабаяна, Али Алиева и Андрея Карповича, к примеру. Однако первый решил принять предложение «Тобола», лучший тренер первой лиги прошлого сезона не обладал категорией PRO, а экс-полузащитник сборной остался в Кокшетау.

В итоге после длительных переговоров выбор пал на Вячеслава Грозного. Очевидно, что чаша весов была склонена в его пользу из-за того, что украинец имел опыт работы в Казахстане и знает реалии местного футбола. Вдобавок, он планировал наигрывать в составе местную карагандинскую молодежь, учитывая, что футбольный центр стабильно поставлял талантливых парней.

Так-то оно и должно было быть, если бы не новое правило, согласно которому футболисты из стран ЕАЭС отныне не считаются легионерами в Казахстане. Клубы КПЛ массово стали привлекать зрелых ребят из России, Беларуси и Армении, и у «Шахтера» не было другого выбора, кроме как тоже подключиться к этому тренду. Иначе «горняки» рисковали стать одними из главных аутсайдеров премьер-лиги.

Вячеслав Грозный, конечно же, был не против пригласить в команду опытных россиян, среди которых Андрей Буйволов, Давид Юрченко, Дмитрий Ятченко, Арсен Хубулов и Михаил Бакаев. Естественно, в таком случае в стороне оставались местные ребята.

К тому же несколько позиций заняли африканские легионеры, пришедшие на совсем маленькие деньги. Директор Уразаев перестраховался и подписал соглашения с ними на выгодных для клуба условиях. Новички из Черного континента могут уехать из Караганды текущим летом без выплаты компенсаций со стороны «Шахтера», если не убедят тренера в своей необходимости.

Необходима встряска

Как показало время, игру «Шахтеру» Вячеслав Грозный поставил не до конца, чаще уповая на индивидуальные качества некоторых игроков. Благодаря этому и где-то даже везению был обыгран «Кайрат».

Казалось бы, карантин должен пойти команде и самому наставнику на пользу. Однако чуда не произошло. Коллектив довольно средне выглядел в контрольных матчах, уступив, к примеру, вчистую «Тоболу».

Очень сильно подвел своего наставника нигериец Алию Абубакар, за которого лично поручился Грозный. Увидев, что защитник откровенно не тянет уровень «Шахтера», украинский тренер решил распрощаться с ним, чтобы вовремя найти тому замену.

Или же возьмите историю с экс-защитником сборной Александром Кислицыным. Да, это зрелый футболист, тем более местный воспитанник. Но ветеран давно не показывает своего прежнего уровня. Тренер сам решил вернуть Кислицына в команду, полагаясь на его опыт и лидерские качества. Однако странные ошибки, допущенные им в матче с «Тоболом», вынудили Вячеслава Грозного расстаться с Кислицыным.

Из всего этого следует, что в одном из своих зимних интервью Ерлан Уразаев не лукавил и не пытался снять с себя груз ответственности, говоря, что комплектацией основной команды полностью занимался тренер. Исключением служат лишь три казахстанских игрока — Тимур Закиров, Павел Кривенцев и Асланбек Какимов. Да и то их подписали лишь после просмотра.

Новый вектор развития

Итак, Грозный покинет «горняцкий» клуб. В свете всего вышеизложенного, думается, что решение это своевременное и верное. Боссы «горняков» решили избавиться от мины замедленного действия, пойдя по другому пути. В этом контексте очень сильно помогло понимание со стороны самого тренера. Вячеслав Грозный не стал держаться за это место и по-доброму покинул клуб, пожелав успехов «Шахтеру».

Руководство недолго искало тому замену. Нужен был именно казахстанский тренер, умеющий работать с молодежью. После снятия с чемпионата «Иртыша» отпадает вопрос о втором аутсайдере КПЛ. Даже дилетанту понятно, что карагандинцы по итогам сезона точно не вылетят, так как есть куда более явные претенденты на эту участь — «Каспий», «Кызыл-Жар». Поэтому спокойно могут наигрывать молодежь, строя команду на будущее.

Выбор пал на Константина Горовенко, успешно работавшим во второй команде «Жетысу». С ним Уразаев хорошо знаком, учитывая, что когда-то оба защищали цвета «Алма-Аты» и «Кайрата». Из плюсов стоит отметить, прежде всего, человеческие и профессиональные качества молодого специалиста. Футболисты и коллеги о нем отзываются весьма положительно, а еще недавно Горовенко получил лицензию PRO. В Караганде знают, что при нем в «Жетысу-Б» прогрессировали Айбар Жаксылыков и Рауан Орынбасар, попавшие в первую команду и даже на карандаш главного тренера национальной сборной.

Еще можно отметить, что Горовенко успешно трудился в структуре «Кайрата», пройдя практически все ступени. Он имеет определенный опыт работы и в первой команде, ассистировав, к примеру, словаку Владимиру Вайссу.

В «Шахтере» немало талантливой молодежи и ребятам постепенно нужно давать шанс в основе, умело вживляя их в единый и слаженный механизм. При этом новый наставник постепенно должен избавиться от возрастных иностранцев, омолодив команду.

Естественно, для Горовенко это отличный шанс зарекомендовать себя. И упустить такую возможность он точно не мог. Пусть он пока не обладает таким опытом, как его украинский коллега, но в данных обстоятельствах и с ним «Шахтер» может выглядеть грозно.