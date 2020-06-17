Президент «Наполи» выставил неадекватный ценник на Руиса
За такие деньги он точно не перейдет!
За такие деньги он точно не перейдет!
Фабиан Руис — один из игроков «Наполи», которым действительно интересовалась «Барселона», но президент «партенопейцев» открыто заявил, что сделает все возможное, чтобы игрок не ушел ни в «Барсу», ни в другой
«У Фабиана и Кулибали есть еще три года здесь [ в “Наполи” ], нет проблем», — сказал Де Лаурентис в интервью Corriere dello Sport.
«Если “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” или ПСЖ придут с предложением в 100 миллионов евро, я подумаю об этом. Скорее всего, я их продам. А вот предложения о продаже за 60 миллионов я бы даже не рассматривал. Мне не нужны деньги, я вижу команды с долгами в
Напомним, Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» за 30 миллионов евро в 2018-м году и за это время сыграл 73 матча за «партенопейцев». В «Бетисе» Руис успел поработать с Сетьеном и тренер «Барсы» — большой фанат таланта игрока.