Президент «Наполи» выставил неадекватный ценник на Руиса

Источник: Reuters

Фабиан Руис — один из игроков «Наполи», которым действительно интересовалась «Барселона», но президент «партенопейцев» открыто заявил, что сделает все возможное, чтобы игрок не ушел ни в «Барсу», ни в другой топ-клуб.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9052db77dfa0613d46e1" data-vnd="9052db77dfa0613d46e1" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9052db77dfa0613d46e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«У Фабиана и Кулибали есть еще три года здесь [ в “Наполи” ], нет проблем», — сказал Де Лаурентис в интервью Corriere dello Sport.

«Если “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” или ПСЖ придут с предложением в 100 миллионов евро, я подумаю об этом. Скорее всего, я их продам. А вот предложения о продаже за 60 миллионов я бы даже не рассматривал. Мне не нужны деньги, я вижу команды с долгами в триста-четыреста миллионов. А я никому ничего не должен»,