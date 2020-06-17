«Шальке» проиграл «Айнтрахту» и продлил серию без побед в чемпионате Германии до 14 матчей
ТАСС, 17 июня. Футболисты «Шальке» со счетом 1:2 проиграли «Айнтрахту» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии.
ТАСС, 17 июня. Футболисты «Шальке» со счетом 1:2 проиграли «Айнтрахту» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей голы забили Андре Силва (28-я минута) и Давид Абрахам (50). У проигравших отличился Уэстон Маккенни (59). На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист гостей Джан Боздоган.
«Шальке» не может выиграть в чемпионате на протяжении 14 матчей (шесть ничьих, восемь поражений), команда опустилась на десятую строчку таблицы, в активе клуба из Гельзенкирхена 39 очков после 32 матчей. «Айнтрахт», набрав 41 очко в 32 матчах, идет девятым.
В предпоследнем туре «Шальке» 20 июня примет «Вольфсбург», а «Айнтрахт» в тот же день на выезде встретится с «Кёльном».
Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Ади Хюттер
|Дэвид Вагнер
|Андре Силва(Даити Камада)
|28′
|Уэстон Маккенни(Алессандро Шепф)
|59′
|Давид Анхель Абраам(Филип Костич)
|50′
|1
|Кевин Трапп
90+1′
|35
|Александр Нюбель
|2
|Эван Н`Дика
|4
|Озан Кабак
|19
|Давид Анхель Абраам
|20
|Джонджо Кенни
|20
|Макото Хасебе
|24
|Бастиан Очипка
54′
|10
|Филип Костич
|2
|Уэстон Маккенни
37′
|15
|Даити Камада
37′
|28
|Алессандро Шепф
|24
|Данни Да Коста
81′
|40
|Джан Боздоган
56′78′
|22
|Тимоти Чэндлер
|3
|Хуан Миранда
83′
|3
|Штефан Ильзанкер
69′
|33
|Малик Тиав
|13
|Мартин Хинтереггер
|31
|Тимо Беккер
45′
|17
|Себастьян Роде
77′
|14
|Рабби Матондо
|11
|Мият Гачинович
|16
|Нассим Бужеллаб
74′87′
|28
|Доминик Кор
69′
|9
|Бенито Раман
|8
|Джибриль Соу
|15
|Ахмед Кутуджу
57′
|33
|Андре Силва
81′
|11
|Михаэль Грегорич
|9
|Бас Дост
90+1′
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Гвидо Винкманн(Германия)