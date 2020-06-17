«Шальке» проиграл «Айнтрахту» и продлил серию без побед в чемпионате Германии до 14 матчей

Источник: AFP 2020

В составе победителей голы забили Андре Силва (28-я минута) и Давид Абрахам (50). У проигравших отличился Уэстон Маккенни (59). На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист гостей Джан Боздоган.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9052db77dfa0613d46e1" data-vnd="9052db77dfa0613d46e1" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9052db77dfa0613d46e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Шальке» не может выиграть в чемпионате на протяжении 14 матчей (шесть ничьих, восемь поражений), команда опустилась на десятую строчку таблицы, в активе клуба из Гельзенкирхена 39 очков после 32 матчей. «Айнтрахт», набрав 41 очко в 32 матчах, идет девятым.

В предпоследнем туре «Шальке» 20 июня примет «Вольфсбург», а «Айнтрахт» в тот же день на выезде встретится с «Кёльном».

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.