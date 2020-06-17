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21:37 (мск), источник: ТАСС

«Шальке» проиграл «Айнтрахту» и продлил серию без побед в чемпионате Германии до 14 матчей

ТАСС, 17 июня. Футболисты «Шальке» со счетом 1:2 проиграли «Айнтрахту» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Германии.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей голы забили Андре Силва (28-я минута) и Давид Абрахам (50). У проигравших отличился Уэстон Маккенни (59). На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист гостей Джан Боздоган.

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«Шальке» не может выиграть в чемпионате на протяжении 14 матчей (шесть ничьих, восемь поражений), команда опустилась на десятую строчку таблицы, в активе клуба из Гельзенкирхена 39 очков после 32 матчей. «Айнтрахт», набрав 41 очко в 32 матчах, идет девятым.

В предпоследнем туре «Шальке» 20 июня примет «Вольфсбург», а «Айнтрахт» в тот же день на выезде встретится с «Кёльном».

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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2:1
Первый тайм: 1:0
Шальке-04
Футбол, Германия, Тур 3217.06.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Commerzbank-Arena
Главные тренеры
Ади ХюттерДэвид Вагнер
Голы
Андре Силва(Даити Камада)28′
Уэстон Маккенни(Алессандро Шепф)59′
Давид Анхель Абраам(Филип Костич)50′
Составы команд
1Кевин Трапп
90+1′
35Александр Нюбель
2Эван Н`Дика
4Озан Кабак
19Давид Анхель Абраам
20Джонджо Кенни
20Макото Хасебе
24Бастиан Очипка
54′
10Филип Костич
2Уэстон Маккенни
37′
15Даити Камада
37′
28Алессандро Шепф
24Данни Да Коста
81′
40Джан Боздоган
56′78′
22Тимоти Чэндлер
3Хуан Миранда
83′
3Штефан Ильзанкер
69′
33Малик Тиав
13Мартин Хинтереггер
31Тимо Беккер
45′
17Себастьян Роде
77′
14Рабби Матондо
11Мият Гачинович
16Нассим Бужеллаб
74′87′
28Доминик Кор
69′
9Бенито Раман
8Джибриль Соу
15Ахмед Кутуджу
57′
33Андре Силва
81′
11Михаэль Грегорич
9Бас Дост
90+1′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)7
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
9Фолы16
1Офсайды7
Судейская бригада
Главный судьяГвидо Винкманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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