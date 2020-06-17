У «Мадрида» есть пять дней, чтобы убедить Эдуардо Камавинга

Источник: AFP 2020

Возобновление основных европейских чемпионатов (за исключением французского) отодвинуло на второй план трансфер молодого полузащитника в стан «сливочных», однако возможность осуществления перехода этим летом все еще сохраняется, и уже даже названы конкретные сроки.

По информации издания AS, игрок терпеливо ждет новостей: Камавинга предпочел бы перейти в «Мадрид», но на данный момент у него есть действующий до 2022 года контракт с «Ренном» и зарплата 2 млн евро в год — настоящая мечта для 17-летнего юноши, за которого борются такие клубы, как «Реал Мадрид», «Ювентус» и «ПСЖ».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9052db77dfa0613d46e1" data-vnd="9052db77dfa0613d46e1" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9052db77dfa0613d46e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Важной датой в этом вопросе является 22 июня — день, когда «Ренн» возобновит тренировки. По идее, французская команда, принадлежащая Франсуа Пино, в этот период должна была бы находиться в отпуске, но поскольку Лига 1 была досрочно завершена, в план летней подготовки были внесены коррективы. Кроме того, в уже завершившемся сезоне «Ренн» сумел добиться исторического успеха — команда заняла третье место, и теперь ей предстоит сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

В настоящий момент у «Мадрида» есть пять дней, чтобы убедить Камавинга набраться терпения и дождаться предложения от Королевского клуба. Затем положение дел значительно усложнится: «Ренн» отправится в город Динар, где начнет предсезонную подготовку, и где находится одна из резиденций Франсуа Пино. Как стало известно изданию AS, владелец «Ренна» воспринял попытку убедить Камавинга продлить соглашение как личный вызов: французский магнат планирует предложить молодому игроку солидный контракт, увеличить его зарплату и через несколько лет помочь ему выбрать новый клуб… В «Ренне» понимают, что Камавинга ждет большое будущее, но пока его не готовы отпускать, и такой сценарий совсем не устраивает «Мадрид».

Франсуа Пино не хочет повторения неудачи, произошедшей с его клубом и Усманом Дембеле — в свое время игрок перешел в «Боруссию» за 20 млн евро, а через год немецкий клуб продал его «Барселоне» за 140 млн евро. Таким образом, чем дольше Камавинга будет находиться в «Ренне», тем большую сумму за него впоследствии можно будет получить. Сейчас обстоятельства складываются так, что «Мадрид» не может ускорить операцию по приобретению француза: открытие трансферного окна ожидается только после завершения регулярных чемпионатов, и Королевский клуб, как минимум, будет ждать окончания сезона и примет решения, исходя из его результатов.

Кроме того, в первые дни трансферного окна ожидается продажа Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Мариано Диаса или Лукаса Васкеса — это время будет только на руку «Ренну», а «Мадрид» может упустить свой шанс.