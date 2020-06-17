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21:54 (мск), источник: Sports.Ru

C Днем рождения, Клеман! «Барса» поздравила Лангле с 25-летием

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Источник: AP 2020

17 июня свой День рождения празднует защитник «сине-гранатовых» Клеман Лангле. Французу исполнилось 25.

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Лангле перешел в «Барсу» из «Севильи» в 2018 году и изначально рассматривался, как «сменщик» Умтити. Однако Сэм оказался травматичнее, чем рассчитывал клуб и теперь ему непросто выбить соотечественника из основы.

Домашний матч с «Леганесом» стал 75-м матчем Лангле в «Барселоне». В общей сложности он внес свой вклад пятью голами и двумя передачами.

Клуб, конечно же, поздравил защитника в официальных акккаунтах в соцсетях.

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