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22:01 (мск), источник: БЕЛТА

Евгений Шикавка стал автором самого эффектного гола 13-го тура чемпионата Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского «Динамо» Евгений Шикавка стал автором самого красивого гола 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В домашнем поединке минувшего тура минчане переиграли гостей из мозырской «Славии» с минимальным перевесом — 1:0. Победный гол, который Евгений Шикавка забил на 36-й минуте встречи, болельщики признали самым красивым в минувшем туре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой виктории минские динамовцы набрали 19 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице 30-го национального первенства. Лидирует борисовский БАТЭ, у которого 27 очков, вторым идет солигорский «Шахтер», отстающий на два балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре встречаются:

19 июня.

«Славия» — «Смолевичи», «Слуцк» — «Неман» (Гродно);.

20 июня.

«Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск);.

21 июня.

«Белшина» (Бобруйск) — БАТЭ, «Витебск» — «Минск», «Шахтер» (Солигорск) — «Рух» (Брест).

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