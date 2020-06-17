Евгений Шикавка стал автором самого эффектного гола 13-го тура чемпионата Беларуси

В домашнем поединке минувшего тура минчане переиграли гостей из мозырской «Славии» с минимальным перевесом — 1:0. Победный гол, который Евгений Шикавка забил на 36-й минуте встречи, болельщики признали самым красивым в минувшем туре.
Благодаря этой виктории минские динамовцы набрали 19 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице 30-го национального первенства. Лидирует борисовский БАТЭ, у которого 27 очков, вторым идет солигорский «Шахтер», отстающий на два балла.
В следующем туре встречаются:
«Славия» — «Смолевичи», «Слуцк» — «Неман» (Гродно);.
«Ислочь» (Минский район) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск);.
«Белшина» (Бобруйск) — БАТЭ, «Витебск» — «Минск», «Шахтер» (Солигорск) — «Рух» (Брест).