Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после возобновления турнира

Источник: AP 2020

Встреча новичков элиты английского футбола прошла в среду, 17 июня, и завершилась со счетом 0:0. В конце первого тайма голкипер хозяев Эрьян Нюланд вместе с мячом оказался за линией ворот, однако арбитры не засчитали гол. Встреча стала первой после возобновления турнира. В начале марта розыгрыш АПЛ приостановили из-за пандемии коронавируса.

«Шеффилд» набрал 44 очка и вышел на шестое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 26 очков, команда располагается на предпоследней, 19-й строчке.

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