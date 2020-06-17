Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после возобновления турнира
«Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» в перенесенном матче 28-го тура Английской
«Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» в перенесенном матче 28-го тура Английской
Встреча новичков элиты английского футбола прошла в среду, 17 июня, и завершилась со счетом 0:0. В конце первого тайма голкипер хозяев Эрьян Нюланд вместе с мячом оказался за линией ворот, однако арбитры не засчитали гол. Встреча стала первой после возобновления турнира. В начале марта розыгрыш АПЛ приостановили
«Шеффилд» набрал 44 очка и вышел на шестое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 26 очков, команда располагается на предпоследней, 19-й строчке.
В следующем туре «Астон Вилла» 21 июня на своем поле примет «Челси». «Шеффилд» в тот же день на выезде сыграет с «Ньюкаслом».
|Дин Смит
|Крис Уайлдер
|25
|Эрьян Нюланн
|1
|Дин Хендерсон
|18
|Мэт Таргетт
|2
|Джордж Болдок
|30
|Кортни Хос
|3
|Энда Стивенс
|40
|Тайрон Мингс
|6
|Крис Бэшем
|6
|Дуглас Луис
27′
|12
|Джон Иган
|10
|Джек Грилиш
|19
|Джек Робинсон
|14
|Конор Хурихэйн
|7
|Джон Ландстрем
36′
|15
|Эзри Конса
76′
|16
|Оливер Норвуд
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|32
|Сандер Берге
69′
|7
|Джон Макгинн
76′
|8
|Люк Фримен
|11
|Марвелус Накамба
|9
|Оливер Макберни
80′
|21
|Анвар Эль-Гази
69′
|23
|Бен Осборн
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|10
|Билли Шарп
69′
|39
|Кинан Дэвис
69′
|17
|Дэвид Макголдрик
|20
|Мбвана Саматта
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)