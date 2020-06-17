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22:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после возобновления турнира

«Астон Вилла» на своем поле сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» в перенесенном матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча новичков элиты английского футбола прошла в среду, 17 июня, и завершилась со счетом 0:0. В конце первого тайма голкипер хозяев Эрьян Нюланд вместе с мячом оказался за линией ворот, однако арбитры не засчитали гол. Встреча стала первой после возобновления турнира. В начале марта розыгрыш АПЛ приостановили из-за пандемии коронавируса.

«Шеффилд» набрал 44 очка и вышел на шестое место в чемпионате. В активе «Астон Виллы» 26 очков, команда располагается на предпоследней, 19-й строчке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Астон Вилла» 21 июня на своем поле примет «Челси». «Шеффилд» в тот же день на выезде сыграет с «Ньюкаслом».

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Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 0:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2817.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитКрис Уайлдер
Составы команд
25Эрьян Нюланн
1Дин Хендерсон
18Мэт Таргетт
2Джордж Болдок
30Кортни Хос
3Энда Стивенс
40Тайрон Мингс
6Крис Бэшем
6Дуглас Луис
27′
12Джон Иган
10Джек Грилиш
19Джек Робинсон
14Конор Хурихэйн
7Джон Ландстрем
36′
15Эзри Конса
76′
16Оливер Норвуд
27Ахмед Эль-Мохамади
32Сандер Берге
69′
7Джон Макгинн
76′
8Люк Фримен
11Марвелус Накамба
9Оливер Макберни
80′
21Анвар Эль-Гази
69′
23Бен Осборн
17Махмуд Хассан Трезеге
10Билли Шарп
69′
39Кинан Дэвис
69′
17Дэвид Макголдрик
20Мбвана Саматта
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)5
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
11Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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