Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Атлетико
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д
Майнц
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Фортуна Д
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Хоффенхайм
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетик
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Шальке-04
21
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
22:38 (мск), источник: ТАСС

«Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 17 июня. Футболисты «Сельты» сыграли вничью с «Вальядолидом» со счетом 0:0 в матче 29-го тура чемпионата Испании.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 71-й минуте пенальти в ворота «Вальядолида» не забил нападающий Яго Аспас. Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, на 35-й минуте за толчок россиянин получил желтую карточку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сельта» не может одержать победу в четырех матчах кряду, последний раз клуб из Виго выиграл 22 февраля в домашнем матче с «Леганесом» (1:0). В турнирной таблице чемпионата Испании «Сельта» занимает 17-е место, набрав 27 очков в 29 матчах. «Вальядолид» идет 14-м, имея в активе 33 очка после 29 встреч.

В параллельном матче «Эйбар» дома сыграл вничью с «Атлетиком» 2:2. В следующем туре «Сельта» 21 июня дома примет «Алавес», а «Вальядолид» днем ранее на выезде встретится с «Атлетико».

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги, чемпионат Италии вновь будет проходить с 20 июня, при этом уже возобновились игры Кубка Италии (позднее в среду пройдет финальный матч между «Ювентусом» и «Наполи»), французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского первенства играют с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Читайте также
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вальядолид
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Финал в Петербурге перенесен: УЕФА утвердил формат ЛЧ
«Ростов»: шестеро с коронавирусом, 42 человека на карантине
Новички АПЛ сыграли вничью в первом матче после рестарта турнира
СМИ: Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года
Плющенко обсуждал переход Трусовой в свою группу два года назад
У «Реала» есть пять дней, чтобы убедить хавбека «Ренна»
Президент «Наполи» планирует продать хавбека за 100 млн евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь