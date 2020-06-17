«Сельта» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче чемпионата Испании по футболу

Источник: РИА "Новости"

На 71-й минуте пенальти в ворота «Вальядолида» не забил нападающий Яго Аспас. Российский форвард «Сельты» Федор Смолов вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, на 35-й минуте за толчок россиянин получил желтую карточку.

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«Сельта» не может одержать победу в четырех матчах кряду, последний раз клуб из Виго выиграл 22 февраля в домашнем матче с «Леганесом» (1:0). В турнирной таблице чемпионата Испании «Сельта» занимает 17-е место, набрав 27 очков в 29 матчах. «Вальядолид» идет 14-м, имея в активе 33 очка после 29 встреч.

В параллельном матче «Эйбар» дома сыграл вничью с «Атлетиком» 2:2. В следующем туре «Сельта» 21 июня дома примет «Алавес», а «Вальядолид» днем ранее на выезде встретится с «Атлетико».