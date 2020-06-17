Первый матч АПЛ после рестарта — и сразу скандал. Кипер «Астон Виллы» зашел с мячом в ворота, но гол не засчитали
Похоже, после карантина в Бирмингеме сломались VAR и система определения гола.
Похоже, после карантина в Бирмингеме сломались VAR и система определения гола.
АПЛ
Унылые нули — на первый взгляд матч не удался. Если бы не эпизод под конец первого тайма, который сотряс АПЛ первым в посткоронавирусное время скандалом. Кипер хозяев Орьян Нюланд поймал мяч после навеса, но столкнулся со своим же защитником и упал прямо в ворота. Мяч совершенно точно пересек линию ворот полностью — это отлично видно на повторах.
Автоматическая система определения гола
А лучшую шутку по теме выдал SportBible: «Кажется, АПЛ вернулась с социальной дистанцией от системы определения гола».
Фаны «Шеффилда» в шоке: у их команды отобрали чистейший гол.
«Странные времена, — написал в твиттере Гари Линекер. — Даже система определения гола нас подвела».
А Джейми Каррагер ретвитнул очень важную мысль: пора судьям давать послематчевые интервью также, как и футболистам. Чем руководствовался Оливер в Бирмингеме, мы узнаем минимум через несколько дней — после того, как АПЛ разберет эпизод сама.
Но три очка «Шеффилду» уже никто не вернет. У маленькой команды есть реальный шанс побороться за еврокубки: обыграй они «Астон Виллу», она бы сместила «МЮ» с пятого места. А в этом туре реальный шанс отбросить «Шеффилд» есть и у «Вулверхэмптона», и у «Тоттенхэма».
|Дин Смит
|Крис Уайлдер
|25
|Эрьян Нюланн
|1
|Дин Хендерсон
|18
|Мэт Таргетт
|2
|Джордж Болдок
|30
|Кортни Хос
|3
|Энда Стивенс
|40
|Тайрон Мингс
|6
|Крис Бэшем
|6
|Дуглас Луис
27′
|12
|Джон Иган
|10
|Джек Грилиш
|19
|Джек Робинсон
|14
|Конор Хурихэйн
|7
|Джон Ландстрем
36′
|15
|Эзри Конса
76′
|16
|Оливер Норвуд
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|32
|Сандер Берге
69′
|7
|Джон Макгинн
76′
|8
|Люк Фримен
|11
|Марвелус Накамба
|9
|Оливер Макберни
80′
|21
|Анвар Эль-Гази
69′
|23
|Бен Осборн
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|10
|Билли Шарп
69′
|39
|Кинан Дэвис
69′
|17
|Дэвид Макголдрик
|20
|Мбвана Саматта
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)