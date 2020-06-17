Первый матч АПЛ после рестарта — и сразу скандал. Кипер «Астон Виллы» зашел с мячом в ворота, но гол не засчитали

Источник: AP 2020

АПЛ наконец-то вернулась! Первый матч после длительного перерыва — не с приставкой топ. «Шеффилд» — главная сенсация этого сезона, забравшаяся на 6-е место — приехал в Бирмингем к одной их худших команд, «Астон Вилле».

Унылые нули — на первый взгляд матч не удался. Если бы не эпизод под конец первого тайма, который сотряс АПЛ первым в посткоронавирусное время скандалом. Кипер хозяев Орьян Нюланд поймал мяч после навеса, но столкнулся со своим же защитником и упал прямо в ворота. Мяч совершенно точно пересек линию ворот полностью — это отлично видно на повторах.

Автоматическая система определения гола почему-то не сработала. А реф Майкл Оливер и не подумал воспользоваться VAR — и продолжил игру. Сначала все подумали, что систему взятия ворот просто забыли включить — посмеялся даже твиттер «Шеффилда».

А лучшую шутку по теме выдал SportBible: «Кажется, АПЛ вернулась с социальной дистанцией от системы определения гола».

Фаны «Шеффилда» в шоке: у их команды отобрали чистейший гол.

«Странные времена, — написал в твиттере Гари Линекер. — Даже система определения гола нас подвела».

А Джейми Каррагер ретвитнул очень важную мысль: пора судьям давать послематчевые интервью также, как и футболистам. Чем руководствовался Оливер в Бирмингеме, мы узнаем минимум через несколько дней — после того, как АПЛ разберет эпизод сама.