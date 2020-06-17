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23:18 (мск), источник: Sport24

Первый матч АПЛ после рестарта — и сразу скандал. Кипер «Астон Виллы» зашел с мячом в ворота, но гол не засчитали

Похоже, после карантина в Бирмингеме сломались VAR и система определения гола.

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Источник: AP 2020

АПЛ наконец-то вернулась! Первый матч после длительного перерыва — не с приставкой топ. «Шеффилд» — главная сенсация этого сезона, забравшаяся на 6-е место — приехал в Бирмингем к одной их худших команд, «Астон Вилле».

Унылые нули — на первый взгляд матч не удался. Если бы не эпизод под конец первого тайма, который сотряс АПЛ первым в посткоронавирусное время скандалом. Кипер хозяев Орьян Нюланд поймал мяч после навеса, но столкнулся со своим же защитником и упал прямо в ворота. Мяч совершенно точно пересек линию ворот полностью — это отлично видно на повторах.

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Автоматическая система определения гола почему-то не сработала. А реф Майкл Оливер и не подумал воспользоваться VAR — и продолжил игру. Сначала все подумали, что систему взятия ворот просто забыли включить — посмеялся даже твиттер «Шеффилда».

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А лучшую шутку по теме выдал SportBible: «Кажется, АПЛ вернулась с социальной дистанцией от системы определения гола».

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Фаны «Шеффилда» в шоке: у их команды отобрали чистейший гол.

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«Странные времена, — написал в твиттере Гари Линекер. — Даже система определения гола нас подвела».

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А Джейми Каррагер ретвитнул очень важную мысль: пора судьям давать послематчевые интервью также, как и футболистам. Чем руководствовался Оливер в Бирмингеме, мы узнаем минимум через несколько дней — после того, как АПЛ разберет эпизод сама.

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Но три очка «Шеффилду» уже никто не вернет. У маленькой команды есть реальный шанс побороться за еврокубки: обыграй они «Астон Виллу», она бы сместила «МЮ» с пятого места. А в этом туре реальный шанс отбросить «Шеффилд» есть и у «Вулверхэмптона», и у «Тоттенхэма».

Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 0:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2817.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитКрис Уайлдер
Составы команд
25Эрьян Нюланн
1Дин Хендерсон
18Мэт Таргетт
2Джордж Болдок
30Кортни Хос
3Энда Стивенс
40Тайрон Мингс
6Крис Бэшем
6Дуглас Луис
27′
12Джон Иган
10Джек Грилиш
19Джек Робинсон
14Конор Хурихэйн
7Джон Ландстрем
36′
15Эзри Конса
76′
16Оливер Норвуд
27Ахмед Эль-Мохамади
32Сандер Берге
69′
7Джон Макгинн
76′
8Люк Фримен
11Марвелус Накамба
9Оливер Макберни
80′
21Анвар Эль-Гази
69′
23Бен Осборн
17Махмуд Хассан Трезеге
10Билли Шарп
69′
39Кинан Дэвис
69′
17Дэвид Макголдрик
20Мбвана Саматта
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)5
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
11Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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