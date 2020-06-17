Дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Майнцу» в матче чемпионата Германии по футболу

Источник: AP 2020

Голы в матче забили Джонатан Буркардт (33-я минута) и Жан-Филип Матета (49).

«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 66 очков в 32 матчах. Поражение дортмундского клуба позволило «Лейпцигу», сыгравшему вничью с «Фортуной» из Дюссельдорфа (2:2), сократить отставание в таблице до трех очков. Во вторник мюнхенская «Бавария» гарантировала себе чемпионство. «Майнц» идет 15-м, имея в активе 34 очка после 32 встреч.

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В других матчах игрового дня «Аугсбург» дома проиграл «Хоффенхайму» (1:3), а леверкузенский «Байер» дома обыграл «Кёльн» (3:1).

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В предпоследнем туре «Боруссия» 20 июня в гостях сыграет с «Лейпцигом», «Майнц» в тот же день примет «Вердер».