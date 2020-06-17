Дортмундская «Боруссия» дома проиграла «Майнцу» в матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 17 июня. Футболисты дортмундской «Боруссии» уступили «Майнцу» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии.
ТАСС, 17 июня. Футболисты дортмундской «Боруссии» уступили «Майнцу» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии.
Голы в матче забили Джонатан Буркардт (33-я минута) и
«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 66 очков в 32 матчах. Поражение дортмундского клуба позволило «Лейпцигу», сыгравшему вничью с «Фортуной» из Дюссельдорфа (2:2), сократить отставание в таблице до трех очков. Во вторник мюнхенская «Бавария» гарантировала себе чемпионство. «Майнц» идет 15-м, имея в активе 34 очка после 32 встреч.
В других матчах игрового дня «Аугсбург» дома проиграл «Хоффенхайму» (1:3), а леверкузенский «Байер» дома обыграл «Кёльн» (3:1).
В предпоследнем туре «Боруссия» 20 июня в гостях сыграет с «Лейпцигом», «Майнц» в тот же день примет «Вердер».
Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.