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00:22 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Арсенал» в перенесенном матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 17 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма горожан вывел вперед Рахим Стерлинг. На старте второго тайма Кевин де Брейне реализовал пенальти и удвоил преимущество «Сити», а в добавленное время забил Фил Фоден.

Встреча стала второй после возобновления розыгрыша АПЛ, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее в среду вничью сыграли «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Сити» набрал 60 очков и продолжает занимать второе место в чемпионате. В активе «Арсенала» 40 очков, команда находится на девятой позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 22 июня на своем поле примет «Бернли». Арсенал двумя днями ранее на выезде сыграет с Брайтоном.

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Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 2817.06.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаМикель Артета
Голы
Рахим Стерлинг45+2′
Кевин Де Брейне51′
Фил Фоуден90+1′
Составы команд
31Эдерсон
1Бернд Лено
2Кайл Уокер
2Эктор Бельерин
22Бенжамен Менди
3Киран Тирни
76′
50Эрик Гарсия
20Шкодран Мустафи
8Илкай Гюндоган
14Пьер-Эмерик Обамеянг
7Рахим Стерлинг
77Букайо Сака
14Эмерик Ляпорт
70′
22Пабло Мари
24′
16Родриго Эрнандес
79′
23Давид Луиз
49′
17Кевин Де Брейне
70′
28Джозеф Уиллок
67′
25Фернандинью
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
21Давид Сильва
65′
29Маттео Гендузи
67′
47Фил Фоуден
9Александр Ляказетт
9Габриэл Жезус
80′
34Гранит Джака
8′
10Серхио Агуэро
8Дани Себальос
26Рияд Махрез
65′
30Эдвард Нкетиа
67′
20Бернарду Силва
24Рис Нелсон
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
12Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
9Фолы7
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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