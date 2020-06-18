«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в среду, 17 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В концовке первого тайма горожан вывел вперед Рахим Стерлинг. На старте второго тайма Кевин де Брейне реализовал пенальти и удвоил преимущество «Сити», а в добавленное время забил Фил Фоден.

Встреча стала второй после возобновления розыгрыша АПЛ, приостановленного в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее в среду вничью сыграли «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла».

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«Манчестер Сити» набрал 60 очков и продолжает занимать второе место в чемпионате. В активе «Арсенала» 40 очков, команда находится на девятой позиции.