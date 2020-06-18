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00:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рейна пропустил матч с «Майнцем» из-за бактериальной инфекции

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна не участвовал в матче чемпионата Германии по футболу с «Майнцем» из-за бактериальной инфекции, сообщается в микроблоге клуба из Дортмунда в Twitter.

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Источник: Reuters

«Боруссия» в среду дома проиграла «Майнцу» со счетом 0:2.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на агентство DPA, в «Боруссии» нет никаких подозрений на заражения игроков коронавирусом.

В нынешнем сезоне 17-летний Рейна сыграл за «Боруссию» 16 матчей и забил один мяч.

Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 0:1
Майнц
Футбол, Германия, Тур 3217.06.2020, 21:30 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park
Главные тренеры
Люсьен ФаврАхим Байерлорцер
Голы
Йонатан Буркардт(Боте Баку)33′
Жан-Филипп Матета49′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Флориан Мюллер
5Ашраф Хакими
81′
4Джерри Сен Жюст
15Матс Хуммельс
37′
19Мусса Ниакате
19Юлиан Брандт
6Данни Латца
79′
23Торган Азар
34Боте Баку
27Эмре Джан
54′
5Жан-Пол Боэтиус
28Аксель Витсель
90′
3Аарон Кариколь
30′84′
17Эрлин Бреут Холанн
18Даниэль Брозински
26Лукаш Пищек
19′54′
14Пьер Кунде
75′
29Марсель Шмельцер
35Леандро Баррейро
7Джейдон Санчо
77′
9Жан-Филипп Матета
75′
22Матеу Морей
28Адам Солои
87′
13Рафаэл Геррейру
79′82′
21Карим Онисиво
84′
14Нико Шульц
11Чи Дон Вон
29Йонатан Буркардт
67′
8Левин Озтунали
Статистика
6Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
14Фолы13
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФранк Вилленборг(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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