Рейна пропустил матч с «Майнцем» из-за бактериальной инфекции
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна не участвовал в матче чемпионата Германии по футболу с «Майнцем»
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Полузащитник «Боруссии» Джованни Рейна не участвовал в матче чемпионата Германии по футболу с «Майнцем»
«Боруссия» в среду дома проиграла «Майнцу» со счетом 0:2.
Как сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на агентство DPA, в «Боруссии» нет никаких подозрений на заражения игроков коронавирусом.
В нынешнем сезоне 17-летний Рейна сыграл за «Боруссию» 16 матчей и забил один мяч.
|Люсьен Фавр
|Ахим Байерлорцер
|Йонатан Буркардт(Боте Баку)
|33′
|Жан-Филипп Матета
|49′
|1
|Роман Бюрки
|1
|Флориан Мюллер
|5
|Ашраф Хакими
81′
|4
|Джерри Сен Жюст
|15
|Матс Хуммельс
37′
|19
|Мусса Ниакате
|19
|Юлиан Брандт
|6
|Данни Латца
79′
|23
|Торган Азар
|34
|Боте Баку
|27
|Эмре Джан
54′
|5
|Жан-Пол Боэтиус
|28
|Аксель Витсель
90′
|3
|Аарон Кариколь
30′84′
|17
|Эрлин Бреут Холанн
|18
|Даниэль Брозински
|26
|Лукаш Пищек
19′54′
|14
|Пьер Кунде
75′
|29
|Марсель Шмельцер
|35
|Леандро Баррейро
|7
|Джейдон Санчо
77′
|9
|Жан-Филипп Матета
75′
|22
|Матеу Морей
|28
|Адам Солои
87′
|13
|Рафаэл Геррейру
79′82′
|21
|Карим Онисиво
84′
|14
|Нико Шульц
|11
|Чи Дон Вон
|29
|Йонатан Буркардт
67′
|8
|Левин Озтунали
|6
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Франк Вилленборг(Германия)