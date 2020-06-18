Шикарный сейв Буффона на 93-й минуте не спас «Ювентус». «Наполи» выиграл финал Кубка Италии

Источник: AP 2020

Соскучились по финалам? Европейский футбол возвращается, а вместе с ним — и по-настоящему большие матчи. «Наполи» и «Ювентус» на «Стадио Олимпико» в Риме разыграли финал Кубка Италии.

Маурицио Сарри даже после победы в Лиге Европы с «Челси» не может отмыться от клейма тренера-бестрофейника. Этот финал с «Юве» должен был дать коучу некие преференции — до перерыва его серьезно критиковали. Более того, в Италии писали, что исход финала может повлиять на будущее Сарри в Турине.

Когда я слышу, что в Италии я ничего не выиграл… Я оформил 8 переходов из одной лиги в другую. Вряд ли журналисты привыкли говорить о таких чемпионах, но это трудный путь. Результаты — лучшие за последние 50 лет у «Ювентуса». Маурицио Сарри

В Неаполе финал рассматривали и вовсе как войну. Вот что говорит президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис:

«Как я отношусь к Сарри? Он — заклятый враг! Маурицио очень разозлил меня пошлыми оправданиями, что проблема была в деньгах. Сарри предал меня, у него еще оставалось два года по контракту».

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Увольнение Карло Анчелотти и назначение Дженнаро Гаттузо — большая афера от Де Лаурентиса. Многие не поняли его решения, и Рино нужно было как можно скорее оформить свой первый титул в качестве тренера, чтобы снять с себя и команды давление. Гаттузо подошел к финалу максимально серьезно — даже накануне выгнал с тренировки второго самого дорогого игрока в истории клуба Ирвинга Лосано. А на финал оставил его на банке и так и не выпустил на поле.

Что уж говорить о фанатах — по Неаполю таскали гроб с логотипом «Ювентуса» и футболкой Криштиану Роналду. И пусть зрителей на «Олимпико» не было, глупо говорить о важности первого после пандемийной паузы более-менее серьезного финала.

Итальянские телевизионщики тоже подготовились и сделали графику с болельщиками. Не прорыв в технологиях 3D, конечно, но тоже ничего.

Однако на поле 90 минут не происходило почти ничего интересного. «Наполи», как и в полуфинале с «Интером», спокойно отдал мяч сопернику и старался действовать на контратаках. «Ювентус» создавал полумоменты и не выводил Роналду на ударные позиции. Во втором тайме Криштиану совсем растворился на поле — возможно, дело в не лучшей физической форме, о которой говорил Сарри после полуфинала с «Миланом». У «Наполи» же было два неплохих момента в первом тайме — Инсинье сначала запулил мяч в штангу со штрафного, а затем увидел, как Буффон тащит его удар в ближний угол.

Но настоящее чудо 42-летний вратарь сотворил во втором тайме. К тому моменту окончательно стало ясно, что дело идет к пенальти. Сарри вопреки всякой логике держал на поле уставших Роналду и Дибалу, плюс выпустил на замену Бернардески, Данило и Рэмзи. За день до этого всплыл список пенальтистов, который Сарри составил к этому финалу — все эти пять фамилий были в списке.

Так вот к Буффону — на 93-й минуте «Наполи» получил шанс на угловой после ряда опасных дальних ударов. И трофей должен был уезжать в Неаполь еще до серии пенальти, если бы не Джанлуиджи, вытащивший два бешеных удара в стиле Игоря Акинфеева в том самом «золотом» матче с «Рубином» в 2016.

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Серия пенальти у «Ювентуса» сразу не задалась — Алекс Мерет (которого называют очередным преемником Буффона) потащил удар Дибалы, а Данило отправил мяч выше перекладины. У Буффона не пошло — игроки «Наполи» разводили его и мяч по углам, и даже когда Джиджи однажды угадал направление, отбить удар не вышло. Потому до Криштиану Роналду серия даже не дошла — Аркадиуш Милик забил четвертый мяч и принес «Наполи» первый с 2014 года титул.

Этот трофей стал для Гаттузо первым в карьере в качестве тренера. И для него этот кубок был особенно важным — в начале июня его сестра скончалась в возрасте 37 лет. Дженнаро долго подбрасывали в воздух, после чего он собрал команду в круг и со слезами на глазах говорил с игроками. Запомните этот момент, когда вернулся не только футбол, но и большие финалы, а вместе с ними — человеческие сюжеты и эмоции, по которым мы все так соскучились.