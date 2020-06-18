«Атлетико» разгромил «Осасуну» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Футболисты «Атлетико» на выезде победили «Осасуну» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Футболисты «Атлетико» на выезде победили «Осасуну» в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в среду в Памплоне без зрителей, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Атлетико». Голы забили Жоау Фелиш (27-я и 56-я минуты), Маркос Льоренте (79), Альваро Мората (82) и Янник
«Атлетико» с 49 очками занимает четвертое место в Примере, «Осасуна» с 35 баллами идет 11-й.
|Ягоба Аррасате
|Диего Симеоне
|Жоау Феликс
|27′
|Жоау Феликс(Диегу Коста)
|56′
|Маркос Льоренте(Эктор Эррера)
|79′
|Альваро Мората(Маркос Льоренте)
|82′
|Янник Феррейра-Карраско(Маркос Льоренте)
|88′
|13
|Рубен Мартинес
|13
|Ян Облак
|5
|Давид Гарсия
|2
|Хосе Хименес
|23
|Аридане Эрнандес
|4
|Сантьяго Ариас
6′
|10
|Роберто Торрес
|12
|Ренан Лоди
|21
|Сото Иньиго Перес
85′
|15
|Стефан Савич
45+3′
|27
|Хон Монкайола
|6
|Коке
|4
|Унаи Гарсия
67′
|16
|Эктор Эррера
|2
|Начо Видаль
|8
|Ньигес Сауль
84′
|15
|Тони Лато
68′
|21
|Янник Феррейра-Карраско
|30
|Первис Эступиньян
|7
|Жоау Феликс
45+2′69′
|20
|Дарко Брашанац
62′
|5
|Томас Партей
|14
|Рубен Гарсия
|10
|Анхель Корреа
64′
|11
|Энрик Гальего
73′79′
|14
|Маркос Льоренте
|7
|Марк Кардона
|19
|Диегу Коста
63′
|16
|Хосе Арнаис
58′62′
|9
|Альваро Мората
|22
|Адриан Лопес
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)