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01:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» разгромил «Осасуну» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Футболисты «Атлетико» на выезде победили «Осасуну» в матче 29-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в среду в Памплоне без зрителей, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Атлетико». Голы забили Жоау Фелиш (27-я и 56-я минуты), Маркос Льоренте (79), Альваро Мората (82) и Янник Феррейра-Карраско (88).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» с 49 очками занимает четвертое место в Примере, «Осасуна» с 35 баллами идет 11-й.

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Осасуна
0:5
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 2917.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)El Sadar
Главные тренеры
Ягоба АррасатеДиего Симеоне
Голы
Жоау Феликс27′
Жоау Феликс(Диегу Коста)56′
Маркос Льоренте(Эктор Эррера)79′
Альваро Мората(Маркос Льоренте)82′
Янник Феррейра-Карраско(Маркос Льоренте)88′
Составы команд
13Рубен Мартинес
13Ян Облак
5Давид Гарсия
2Хосе Хименес
23Аридане Эрнандес
4Сантьяго Ариас
6′
10Роберто Торрес
12Ренан Лоди
21Сото Иньиго Перес
85′
15Стефан Савич
45+3′
27Хон Монкайола
6Коке
4Унаи Гарсия
67′
16Эктор Эррера
2Начо Видаль
8Ньигес Сауль
84′
15Тони Лато
68′
21Янник Феррейра-Карраско
30Первис Эступиньян
7Жоау Феликс
45+2′69′
20Дарко Брашанац
62′
5Томас Партей
14Рубен Гарсия
10Анхель Корреа
64′
11Энрик Гальего
73′79′
14Маркос Льоренте
7Марк Кардона
19Диегу Коста
63′
16Хосе Арнаис
58′62′
9Альваро Мората
22Адриан Лопес
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)10
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
12Фолы8
2Офсайды8
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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