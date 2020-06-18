Давид Луиз — слабый защитник даже для «Зенита». Из-за него «Арсенал» проиграл первый топ-матч АПЛ после рестарта

Источник: AP 2020

Вы наверняка читали новости, что Давид Луиз может перебраться в «Зенит». У нынешнего капитана питерцев Бранислава Ивановича летом истекает контракт, а продлевать его серб не планирует — хочет закончить карьеру на родине. На его место зенитовские скауты якобы присмотрели бразильца из топ-клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9052db77dfa0613d46e1" data-vnd="9052db77dfa0613d46e1" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9052db77dfa0613d46e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но реальность в том, что Давид Луиз сейчас играет на уровне «Тамбова» или «Оренбурга».

Матч против «Сити», первый для лондонцев после рестарта, бразилец начал на скамейке. Микель Артета в паре к Шкордану Мустафи в центре обороны поставил своего земляка Пабло Мари, который переехал в «Арсенал» из чемпионата Бразилии. У испанского центрбека всего один матч в АПЛ — но он уже выглядел лучше, чем Луиз.

На предматчевом разогреве Давида жестко приложил Джейми Каррагер, который уж точно разбирается в игре центральных защитников: «Я вообще не удивлен, почему он остался на скамейке. У Луиза нет будущего в “Арсенале”, в следующем сезоне он уйдет».

К сожалению для «Арсенала», Давид Луиз все-таки появился на поле, и достаточно рано.

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Уже на 8-й минуте на ровном месте травмировался Гранит Джака, а через 15 минут унесли и Пабло Мари. Бразилец появился на поле вместо последнего — и устроил худший перфоманс в своей карьере.

На второй добавленной к первому тайму минуте он отдал самый нелепый голевой пас на Рахима Стерлинга. Кевин де Брейне закинул мяч в штрафную, но защитник «Арсенала» вместо того, чтобы выбить мяч, скинул его бедром сопернику. Лондонцы, конечно, весь тайм играли заметно слабее и ни разу не пробили в створ ворот Эдерсона, но до перерыва могли уходить с нулями. Луиз был против.

Ну, а почти сразу после перерыва бразилец решил уйти с поля. После быстрой атаки «Сити» с предголевым пасом вратаря Давид завалил в своей штрафной Рияда Мареза. И увидел перед собой красный свет. Причем самое смешное, что ровно за такой же фол в дерби против «Челси» в середине января он уже получал красную карточку. А вообще Луис привез уже четвертый пенальти за сезон — идет на рекорд АПЛ.

Естественно, де Брейне уверенно реализовал пенку. А вдесятером «Арсенал» смотрелся совсем беззубо и под конец пропустил третий.