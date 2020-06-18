Давид Луиз — слабый защитник даже для «Зенита». Из-за него «Арсенал» проиграл первый топ-матч АПЛ после рестарта
Ужасный перфоманс.
Ужасный перфоманс.
Вы наверняка читали новости, что Давид Луиз может перебраться в «Зенит». У нынешнего капитана питерцев Бранислава Ивановича летом истекает контракт, а продлевать его серб не планирует — хочет закончить карьеру на родине. На его место зенитовские скауты якобы присмотрели бразильца из
Но реальность в том, что Давид Луиз сейчас играет на уровне «Тамбова» или «Оренбурга».
Матч против «Сити», первый для лондонцев после рестарта, бразилец начал на скамейке. Микель Артета в паре к Шкордану Мустафи в центре обороны поставил своего земляка Пабло Мари, который переехал в «Арсенал» из чемпионата Бразилии. У испанского центрбека всего один матч в АПЛ — но он уже выглядел лучше, чем Луиз.
На предматчевом разогреве Давида жестко приложил Джейми Каррагер, который уж точно разбирается в игре центральных защитников: «Я вообще не удивлен, почему он остался на скамейке. У Луиза нет будущего в “Арсенале”, в следующем сезоне он уйдет».
К сожалению для «Арсенала», Давид Луиз
Уже на 8-й минуте на ровном месте травмировался Гранит Джака, а через 15 минут унесли и Пабло Мари. Бразилец появился на поле вместо последнего — и устроил худший перфоманс в своей карьере.
На второй добавленной к первому тайму минуте он отдал самый нелепый голевой пас на Рахима Стерлинга. Кевин де Брейне закинул мяч в штрафную, но защитник «Арсенала» вместо того, чтобы выбить мяч, скинул его бедром сопернику. Лондонцы, конечно, весь тайм играли заметно слабее и ни разу не пробили в створ ворот Эдерсона, но до перерыва могли уходить с нулями. Луиз был против.
Ну, а почти сразу после перерыва бразилец решил уйти с поля. После быстрой атаки «Сити» с предголевым пасом вратаря Давид завалил в своей штрафной Рияда Мареза. И увидел перед собой красный свет. Причем самое смешное, что ровно за такой же фол в дерби против «Челси» в середине января он уже получал красную карточку. А вообще Луис привез уже четвертый пенальти за сезон — идет на рекорд АПЛ.
Естественно, де Брейне уверенно реализовал пенку. А вдесятером «Арсенал» смотрелся совсем беззубо и под конец пропустил третий.
Кажется, на этом карьера Давида Луиза в Лондоне закончится. Но и в Петербурге его ждать не стоит: уровень бразильца сейчас — максимум Китай или Саудовская Аравия. Еще раз вернувшись в АПЛ, он очень сильно сдал и сейчас на топового защитника не похож совсем.
|Хосеп Гвардьола
|Микель Артета
|Рахим Стерлинг
|45+2′
|Кевин Де Брейне
|51′
|Фил Фоуден
|90+1′
|31
|Эдерсон
|1
|Бернд Лено
|2
|Кайл Уокер
|2
|Эктор Бельерин
|22
|Бенжамен Менди
|3
|Киран Тирни
76′
|50
|Эрик Гарсия
|20
|Шкодран Мустафи
|8
|Илкай Гюндоган
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|7
|Рахим Стерлинг
|77
|Букайо Сака
|14
|Эмерик Ляпорт
70′
|22
|Пабло Мари
24′
|16
|Родриго Эрнандес
79′
|23
|Давид Луиз
49′
|17
|Кевин Де Брейне
70′
|28
|Джозеф Уиллок
67′
|25
|Фернандинью
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|21
|Давид Сильва
65′
|29
|Маттео Гендузи
67′
|47
|Фил Фоуден
|9
|Александр Ляказетт
|9
|Габриэл Жезус
80′
|34
|Гранит Джака
8′
|10
|Серхио Агуэро
|8
|Дани Себальос
|26
|Рияд Махрез
65′
|30
|Эдвард Нкетиа
67′
|20
|Бернарду Силва
|24
|Рис Нелсон
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|3
|12
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)