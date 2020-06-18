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01:14 (мск), источник: Sport24

Давид Луиз — слабый защитник даже для «Зенита». Из-за него «Арсенал» проиграл первый топ-матч АПЛ после рестарта

Ужасный перфоманс.

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Источник: AP 2020

Вы наверняка читали новости, что Давид Луиз может перебраться в «Зенит». У нынешнего капитана питерцев Бранислава Ивановича летом истекает контракт, а продлевать его серб не планирует — хочет закончить карьеру на родине. На его место зенитовские скауты якобы присмотрели бразильца из топ-клуба.

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Но реальность в том, что Давид Луиз сейчас играет на уровне «Тамбова» или «Оренбурга».

Матч против «Сити», первый для лондонцев после рестарта, бразилец начал на скамейке. Микель Артета в паре к Шкордану Мустафи в центре обороны поставил своего земляка Пабло Мари, который переехал в «Арсенал» из чемпионата Бразилии. У испанского центрбека всего один матч в АПЛ — но он уже выглядел лучше, чем Луиз.

На предматчевом разогреве Давида жестко приложил Джейми Каррагер, который уж точно разбирается в игре центральных защитников: «Я вообще не удивлен, почему он остался на скамейке. У Луиза нет будущего в “Арсенале”, в следующем сезоне он уйдет».

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К сожалению для «Арсенала», Давид Луиз все-таки появился на поле, и достаточно рано.

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Уже на 8-й минуте на ровном месте травмировался Гранит Джака, а через 15 минут унесли и Пабло Мари. Бразилец появился на поле вместо последнего — и устроил худший перфоманс в своей карьере.

На второй добавленной к первому тайму минуте он отдал самый нелепый голевой пас на Рахима Стерлинга. Кевин де Брейне закинул мяч в штрафную, но защитник «Арсенала» вместо того, чтобы выбить мяч, скинул его бедром сопернику. Лондонцы, конечно, весь тайм играли заметно слабее и ни разу не пробили в створ ворот Эдерсона, но до перерыва могли уходить с нулями. Луиз был против.

Ну, а почти сразу после перерыва бразилец решил уйти с поля. После быстрой атаки «Сити» с предголевым пасом вратаря Давид завалил в своей штрафной Рияда Мареза. И увидел перед собой красный свет. Причем самое смешное, что ровно за такой же фол в дерби против «Челси» в середине января он уже получал красную карточку. А вообще Луис привез уже четвертый пенальти за сезон — идет на рекорд АПЛ.

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Естественно, де Брейне уверенно реализовал пенку. А вдесятером «Арсенал» смотрелся совсем беззубо и под конец пропустил третий.

Кажется, на этом карьера Давида Луиза в Лондоне закончится. Но и в Петербурге его ждать не стоит: уровень бразильца сейчас — максимум Китай или Саудовская Аравия. Еще раз вернувшись в АПЛ, он очень сильно сдал и сейчас на топового защитника не похож совсем.

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Манчестер Сити
3:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 2817.06.2020, 22:15 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаМикель Артета
Голы
Рахим Стерлинг45+2′
Кевин Де Брейне51′
Фил Фоуден90+1′
Составы команд
31Эдерсон
1Бернд Лено
2Кайл Уокер
2Эктор Бельерин
22Бенжамен Менди
3Киран Тирни
76′
50Эрик Гарсия
20Шкодран Мустафи
8Илкай Гюндоган
14Пьер-Эмерик Обамеянг
7Рахим Стерлинг
77Букайо Сака
14Эмерик Ляпорт
70′
22Пабло Мари
24′
16Родриго Эрнандес
79′
23Давид Луиз
49′
17Кевин Де Брейне
70′
28Джозеф Уиллок
67′
25Фернандинью
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
21Давид Сильва
65′
29Маттео Гендузи
67′
47Фил Фоуден
9Александр Ляказетт
9Габриэл Жезус
80′
34Гранит Джака
8′
10Серхио Агуэро
8Дани Себальос
26Рияд Махрез
65′
30Эдвард Нкетиа
67′
20Бернарду Силва
24Рис Нелсон
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
20Удары (всего)3
12Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
9Фолы7
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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