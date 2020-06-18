Футболист Мертенс продлил контракт с «Наполи»

Источник: AP 2020

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Мертенс выступает в «Наполи» с 2013 года, куда он перешел из голландского ПСВ.

Бельгийский нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 122 гола в 311 матчах. Второе место в этом рейтинге занимает словак Марек Хамшик (121), третье — аргентинец Диего Марадона (115).