Футболист Мертенс продлил контракт с «Наполи»
ТАСС, 18 июня. Бельгийский нападающий итальянского футбольного клуба «Наполи» Дрис Мертенс продлил контракт с командой. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт клуба.
ТАСС, 18 июня. Бельгийский нападающий итальянского футбольного клуба «Наполи» Дрис Мертенс продлил контракт с командой. Об этом сообщает портал «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт клуба.
Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон. Мертенс выступает в «Наполи» с 2013 года, куда он перешел из голландского ПСВ.
Бельгийский нападающий является лучшим бомбардиром в истории команды. На его счету 122 гола в 311 матчах. Второе место в этом рейтинге занимает словак Марек Хамшик (121), третье — аргентинец Диего Марадона (115).
В составе «Наполи» Мертенс дважды выигрывал Кубок Италии (2013/14, 2019/20) и один раз становился победителем Суперкубка Италии (2014/15). За сборную Бельгии 33-летний нападающий провел 90 матчей и забил 18 мячей. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.