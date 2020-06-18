Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол «Шеффилда»

Игра 28-го тура премьер-лиги прошла в среду и завершилась со счетом 0:0. В конце первого тайма вратарь «Астон Виллы» Эрьян Нюланд с мячом в руках пересек линию ворот, но главный арбитр встречи Майкл Оливер не засчитал гол. Судья принял такое решение, поскольку не получил сигнала от оператора системы определения взятия ворот HawkEye.

Сообщается, что представители компании HawkEye признали, что мяч полностью пересёк линию ворот. Компания добавила, что такая ошибка произошла впервые за более чем за 9 тысяч случаев использования системы. Данную ошибку представители HawkEye объяснили тем, что все семь камер, контролирующих пересечение мяча линии ворот, имели помеху в виде вратаря, защитника или стойки ворот.