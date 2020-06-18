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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол «Шеффилда»

Компания HawkEye принесла извинения за незасчитанный гол в матче чемпионата Англии между «Шеффилдом» и «Астон Виллой», сообщает Би-би-си.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Игра 28-го тура премьер-лиги прошла в среду и завершилась со счетом 0:0. В конце первого тайма вратарь «Астон Виллы» Эрьян Нюланд с мячом в руках пересек линию ворот, но главный арбитр встречи Майкл Оливер не засчитал гол. Судья принял такое решение, поскольку не получил сигнала от оператора системы определения взятия ворот HawkEye.

Сообщается, что представители компании HawkEye признали, что мяч полностью пересёк линию ворот. Компания добавила, что такая ошибка произошла впервые за более чем за 9 тысяч случаев использования системы. Данную ошибку представители HawkEye объяснили тем, что все семь камер, контролирующих пересечение мяча линии ворот, имели помеху в виде вратаря, защитника или стойки ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 0:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 2817.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Villa Park
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25Эрьян Нюланн
1Дин Хендерсон
18Мэт Таргетт
2Джордж Болдок
30Кортни Хос
3Энда Стивенс
40Тайрон Мингс
6Крис Бэшем
6Дуглас Луис
27′
12Джон Иган
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19Джек Робинсон
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9Оливер Макберни
80′
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69′
22Лис Муссе
17Махмуд Хассан Трезеге
10Билли Шарп
69′
39Кинан Дэвис
69′
17Дэвид Макголдрик
20Мбвана Саматта
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)5
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
11Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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