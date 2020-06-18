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12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист сборной Казахстана и «Кайрата» возглавил клуб КПЛ

Казахстанский специалист Константин Горовенко назначен на пост главного тренера «Шахтера», сообщает официальный сайт карагандинского клуба. В его тренерский штаб вошел хорошо знакомый карагандинским болельщикам Валерий Леонидович Ситало.

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На этом посту он сменит Вячеслава Грозного, с которым накануне «горняки» расторгли контракт. 63-летний украинский специалист возглавил «Шахтер» в конце декабря прошлого года, подписав контракт до конца 2020 года. Под его руководством «Шахтер» сыграл два матча в текущем розыгрыше премьер-лиги — уступил костанайскому «Тоболу» (1:3) и обыграл алматинский «Кайрат» (1:0). Рестарт КПЛ намечен на 1 июля.

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Тренерскую карьеру Горовенко начал в 2010 году в качестве ассистента главного тренера футбольного клуба «Сункар», где проработал три сезона. Далее в карьере 43-летнего специалиста была работа в академии алматинского «Кайрата» — главный тренер «Кайрат-1998». В 2015 году был назначен ассистентом главного тренера основной команды «желто-черных», вместе с которой стал обладателем серебряных наград премьер-лиги, Кубка РК, Супер Кубка РК и участником квалификационных раундов Лиги Европы. В 2017 году возглавил клуб первой Лиги — «Кайрат А», став бронзовым призером первенства в дебютном сезоне. Последние два сезона Горовенко руководил командой «Жетысу Б».

В качестве футболиста выступал за алматинский «Кайрат», «Мегаспорт», талдыкорганский «Кайнар», столичную «Астану» и футбольной клуба «Алма-Ата». За сборную Казахстана провел шесть матчей и забил три гола.

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