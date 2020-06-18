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12:22 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Лейпцига» Вернер подписал контракт с «Челси»

ТАСС, 18 июня. Нападающий немецкого футбольного клуба «Лейпциг» Тимо Вернер подписал контракт с английским «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

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Детали соглашения с 24-летним футболистом не разглашаются. Отмечается, что Вернер завершит этот сезон в «Лейпциге».

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«Я рад подписать контракт с “Челси” и присоединиться к этому замечательному клубу. Я, конечно, хочу поблагодарить “Лейпциг”, клуб и болельщиков за четыре фантастических года. Ты навсегда останешься в моем сердце. Я с нетерпением жду следующего сезона с моими новыми товарищами по команде, моим новым менеджером и, конечно, болельщиками», — сказал Вернер.

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Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €64 млн. В текущем сезоне он провел 40 матчей, забив 31 гол и отдав 12 голевых передач. За сборную Германии Вернер провел 29 матчей, отличившись 11 раз. В 2017 году в составе немецкой команды он завоевал Кубок конфедераций.

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