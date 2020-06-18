Футболист «Лейпцига» Вернер подписал контракт с «Челси»

«Я рад подписать контракт с “Челси” и присоединиться к этому замечательному клубу. Я, конечно, хочу поблагодарить “Лейпциг”, клуб и болельщиков за четыре фантастических года. Ты навсегда останешься в моем сердце. Я с нетерпением жду следующего сезона с моими новыми товарищами по команде, моим новым менеджером и, конечно, болельщиками», — сказал Вернер.