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13:18 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игроки казахстанских клубов попали в символическую сборную тура европейского чемпионата

Футболисты «Судувы» Семир Керла и Михрет Топчагич, выступавшие ранее в Казахстане, были включены в символическую сборную четвертого тура чемпионата Литвы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В выездном матче их клуб переиграл «Ритеряй» — 3:1. Первые два мяча забили Керла и Топчагич. Этим самым они помогли «Судуве» одержать четвертую победу подряд и сохранить единоличное лидерство в турнирной таблице.

32-летний Керла выступает за команду из Мариямполе с 2017 года. Казахстанским болельщикам известен по выступлениям за «Иртыш» в 2016 году, когда в 24 матчах забил три гола.

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31-летний Топчагич пришел в «Судуву» в 2018-м. В чемпионате Казахстана играл за «Шахтер», забив 16 мячей в 51 матче в период 2014—2015 годов. В карагандинском клубе ожидали, что нападающий станет лучшим футболистом 2014 года, но в итоге им не стал, не оправдав надежды прежнего руководства.

C нынешнего сезона «Судуву» возглавляет экс-тренер молодежной сборной Казахстана Саулюс Ширмялис. В КПЛ 64-летний литовец еще тренировал «Акжайык», «Ордабасы» и «Шахтер».

В «Судуве» Ширмялис заменил 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него литовскую команду тренировал 54-летний казахстанец Владимир Чебурин, под руководством которого она добилась лучших результатов на внутренней арене, став трехкратным чемпионом страны и вдобавок завоевав Кубок и Суперкубок страны.

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