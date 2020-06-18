Экс-игроки казахстанских клубов попали в символическую сборную тура европейского чемпионата

В выездном матче их клуб переиграл «Ритеряй» — 3:1. Первые два мяча забили Керла и Топчагич. Этим самым они помогли «Судуве» одержать четвертую победу подряд и сохранить единоличное лидерство в турнирной таблице.

32-летний Керла выступает за команду из Мариямполе с 2017 года. Казахстанским болельщикам известен по выступлениям за «Иртыш» в 2016 году, когда в 24 матчах забил три гола.

31-летний Топчагич пришел в «Судуву» в 2018-м. В чемпионате Казахстана играл за «Шахтер», забив 16 мячей в 51 матче в период 2014—2015 годов. В карагандинском клубе ожидали, что нападающий станет лучшим футболистом 2014 года, но в итоге им не стал, не оправдав надежды прежнего руководства.

C нынешнего сезона «Судуву» возглавляет экс-тренер молодежной сборной Казахстана Саулюс Ширмялис. В КПЛ 64-летний литовец еще тренировал «Акжайык», «Ордабасы» и «Шахтер».