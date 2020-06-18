Жамбыл Кукеев получил благодарственное письмо от Нурсултана Назарбаева
Полузащитники «Актобе» Жамбыл Кукеев и Ардак Саулет получили благодарственные письма от Нурсултана Назарбаева, сообщает
Полузащитники «Актобе» Жамбыл Кукеев и Ардак Саулет получили благодарственные письма от Нурсултана Назарбаева, сообщает
Игроков отметили за помощь особо нуждающимся гражданам и малообеспеченным многодетным семьям во время пандемии коронавируса. Письма от Назарбаева футболистам вручил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.
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