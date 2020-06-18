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13:55 (мск), источник: Vesti.kz

Жамбыл Кукеев получил благодарственное письмо от Нурсултана Назарбаева

Полузащитники «Актобе» Жамбыл Кукеев и Ардак Саулет получили благодарственные письма от Нурсултана Назарбаева, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

Игроков отметили за помощь особо нуждающимся гражданам и малообеспеченным многодетным семьям во время пандемии коронавируса. Письма от Назарбаева футболистам вручил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

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Добавим, что из-за пандемии коронавируса был отложен старт первой лиги с участием «Актобе». Турнир начнется 1 июля — матчи пока будут проходить без зрителей.

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