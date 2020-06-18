Клубу казахстанского футболиста разрешили проводить домашние игры со зрителями

На игре могут быть до 25 процентов болельщиков от вместимости стадиона (33 268).

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Таким образом, клуб может рассчитывать на поддержку чуть более 8000 человек.

Ближайший матч «Висла» проведет на выезде против «Ракува» 21 июня, а через три дня дома примет «Вислу» из Плоцка. После 30 туров команда Жукова, набрав 35 очков, занимает 13-е место из 16. На счету казахстанца уже десять матчей за нынешний клуб.