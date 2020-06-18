Клубу казахстанского футболиста разрешили проводить домашние игры со зрителями

На игре могут быть до 25 процентов болельщиков от вместимости стадиона (33 268).
Таким образом, клуб может рассчитывать на поддержку чуть более 8000 человек.
Ближайший матч «Висла» проведет на выезде против «Ракува» 21 июня, а через три дня дома примет «Вислу» из Плоцка. После 30 туров команда Жукова, набрав 35 очков, занимает 13-е место из 16. На счету казахстанца уже десять матчей за нынешний клуб.
До переезда в Польшу в ноябре 25-летний Жуков выступал за «Кайрат», забил пять мячей в 69 матчах в период с 2017 по 2019 год. В КПЛ также играл за «Астану». Цвета сборной Казахстана защищает с 2015 года.