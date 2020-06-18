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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

Клубу казахстанского футболиста разрешили проводить домашние игры со зрителями

Польская футбольная ассоциация разрешила краковской «Висле», за которую выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, проводить домашние матчи со зрителями, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На игре могут быть до 25 процентов болельщиков от вместимости стадиона (33 268).

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Таким образом, клуб может рассчитывать на поддержку чуть более 8000 человек.

Ближайший матч «Висла» проведет на выезде против «Ракува» 21 июня, а через три дня дома примет «Вислу» из Плоцка. После 30 туров команда Жукова, набрав 35 очков, занимает 13-е место из 16. На счету казахстанца уже десять матчей за нынешний клуб.

До переезда в Польшу в ноябре 25-летний Жуков выступал за «Кайрат», забил пять мячей в 69 матчах в период с 2017 по 2019 год. В КПЛ также играл за «Астану». Цвета сборной Казахстана защищает с 2015 года.

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