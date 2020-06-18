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15:11 (мск), источник: ТАСС

Очередное тестирование выявило один случай заражения коронавирусом в АПЛ

ТАСС, 18 июня. Очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) выявило один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 18.06
Инфицировано561 091+7 790
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Тестирование, которое проводилось 15 и 16 июня, прошли 1 564 человека. Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщается. Тестирование проводится дважды в неделю, прошедшее было девятым по счету, всего было проведено 10 228 тестов, 17 из которых дали положительный результат.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», в активе которого 82 очка в 29 матчах.

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