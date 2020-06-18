Очередное тестирование выявило один случай заражения коронавирусом в АПЛ

Тестирование, которое проводилось 15 и 16 июня, прошли 1 564 человека. Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщается. Тестирование проводится дважды в неделю, прошедшее было девятым по счету, всего было проведено 10 228 тестов, 17 из которых дали положительный результат.