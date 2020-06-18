Роналдо: Винисиус и Родриго не являются бесспорными игроками старта в «Мадриде», но у них есть потенциал
Такая похвала — это круто.
Такая похвала — это круто.
Роналдо прокомментировал положение в «Реале» Винисиуса и Родриго изданию AS. Он считает, что футболисты очень важны, но пока еще не совсем окрепли в команде.
«Они сыграют важную роль как в мадридской, так и в бразильской команде», — предсказал бывший нападающий.
«Они должны продолжать продвигать свои ценности, продолжать зарабатывать свое место в мировом футболе».
«Винисиус и Родриго не являются бесспорными игроками основного состава в “Мадриде”, но у них есть потенциал для этого. Они должны улучшить свои качества», — посоветовал бразилец.