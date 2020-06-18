Роналдо: Винисиус и Родриго не являются бесспорными игроками старта в «Мадриде», но у них есть потенциал

4 фотографии

Роналдо прокомментировал положение в «Реале» Винисиуса и Родриго изданию AS. Он считает, что футболисты очень важны, но пока еще не совсем окрепли в команде.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Они сыграют важную роль как в мадридской, так и в бразильской команде», — предсказал бывший нападающий.

«Они должны продолжать продвигать свои ценности, продолжать зарабатывать свое место в мировом футболе».