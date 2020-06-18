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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналдо: Винисиус и Родриго не являются бесспорными игроками старта в «Мадриде», но у них есть потенциал

Такая похвала — это круто.

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Роналдо прокомментировал положение в «Реале» Винисиуса и Родриго изданию AS. Он считает, что футболисты очень важны, но пока еще не совсем окрепли в команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Они сыграют важную роль как в мадридской, так и в бразильской команде», — предсказал бывший нападающий.

«Они должны продолжать продвигать свои ценности, продолжать зарабатывать свое место в мировом футболе».

«Винисиус и Родриго не являются бесспорными игроками основного состава в “Мадриде”, но у них есть потенциал для этого. Они должны улучшить свои качества», — посоветовал бразилец.

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