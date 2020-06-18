Итальянский журналист: Есть решение проблем «Юве», и его зовут Аллегри. Сарри не подходит для этого уровня
Вот это предложение…
Вот это предложение…
Критика «Ювентуса» в свете неудачного поражения, нанесенного бьянконери в Кубке Италии «Наполи», продолжается.
Энцо Буккиони прокомментировал ситуацию в «Юве» на TMW Radio .
«Мы не знаем, что происходит в раздевалке. Как менеджер, он должен действовать и понимать, в чем заключается настоящая проблема. Существует решение, и оно называется Макс Аллегри, который все еще находится рядом. Глядя на игроков на поле и на скамейке, особенно на Роналду и Дибалу, я бы позвал Аллегри, чтобы спасти сезон».
«Я вижу Сарри в затруднении. Трудностей много, начиная с той, которая, как заявлено, не позволяет ставить вместе Роналду и Дибалу. Но как тренер говорит такую вещь? Он рискует потерять все доверие, что у него есть. Так что, если проблема в этом, то это означает, что он не подходит для этого уровня».
«В команде есть кризис отказа в отношении идей Сарри. Клуб должен вмешаться, есть время, чтобы спасти сезон. Это не правильная игра для “Ювентуса”, и игроки не хотят это делать. Возвращайте (все обратно), поставьте (других) игроков в центр, достаточно навязчивых тренировок, которые приводят всех в замешательство. То, что здесь происходит, также произошло в “Челси”. Так что вы не можете продолжать, есть очевидный отказ от игроков».
Три серьезных тезиса от журналиста: с каким согласны?