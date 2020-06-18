Итальянский журналист: Есть решение проблем «Юве», и его зовут Аллегри. Сарри не подходит для этого уровня

Источник: AP 2020

Критика «Ювентуса» в свете неудачного поражения, нанесенного бьянконери в Кубке Италии «Наполи», продолжается.

Энцо Буккиони прокомментировал ситуацию в «Юве» на TMW Radio .

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы не знаем, что происходит в раздевалке. Как менеджер, он должен действовать и понимать, в чем заключается настоящая проблема. Существует решение, и оно называется Макс Аллегри, который все еще находится рядом. Глядя на игроков на поле и на скамейке, особенно на Роналду и Дибалу, я бы позвал Аллегри, чтобы спасти сезон».

«Я вижу Сарри в затруднении. Трудностей много, начиная с той, которая, как заявлено, не позволяет ставить вместе Роналду и Дибалу. Но как тренер говорит такую ​​вещь? Он рискует потерять все доверие, что у него есть. Так что, если проблема в этом, то это означает, что он не подходит для этого уровня».

«В команде есть кризис отказа в отношении идей Сарри. Клуб должен вмешаться, есть время, чтобы спасти сезон. Это не правильная игра для “Ювентуса”, и игроки не хотят это делать. Возвращайте (все обратно), поставьте (других) игроков в центр, достаточно навязчивых тренировок, которые приводят всех в замешательство. То, что здесь происходит, также произошло в “Челси”. Так что вы не можете продолжать, есть очевидный отказ от игроков».