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16:20 (мск), источник: Sports.Ru

Итальянский журналист: Есть решение проблем «Юве», и его зовут Аллегри. Сарри не подходит для этого уровня

Вот это предложение…

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Источник: AP 2020

Критика «Ювентуса» в свете неудачного поражения, нанесенного бьянконери в Кубке Италии «Наполи», продолжается.

Энцо Буккиони прокомментировал ситуацию в «Юве» на TMW Radio .

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы не знаем, что происходит в раздевалке. Как менеджер, он должен действовать и понимать, в чем заключается настоящая проблема. Существует решение, и оно называется Макс Аллегри, который все еще находится рядом. Глядя на игроков на поле и на скамейке, особенно на Роналду и Дибалу, я бы позвал Аллегри, чтобы спасти сезон».

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«Я вижу Сарри в затруднении. Трудностей много, начиная с той, которая, как заявлено, не позволяет ставить вместе Роналду и Дибалу. Но как тренер говорит такую ​​вещь? Он рискует потерять все доверие, что у него есть. Так что, если проблема в этом, то это означает, что он не подходит для этого уровня».

«В команде есть кризис отказа в отношении идей Сарри. Клуб должен вмешаться, есть время, чтобы спасти сезон. Это не правильная игра для “Ювентуса”, и игроки не хотят это делать. Возвращайте (все обратно), поставьте (других) игроков в центр, достаточно навязчивых тренировок, которые приводят всех в замешательство. То, что здесь происходит, также произошло в “Челси”. Так что вы не можете продолжать, есть очевидный отказ от игроков».

Три серьезных тезиса от журналиста: с каким согласны?

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